Mensen begeleiden naar het fysiek hoogst haalbare

LICHTENVOORDE – Na 43 jaar stopt Fons ten Hag per 1 april als fysiotherapeut bij Centrum in Beweging. Zoals hij enorm van zijn werk genoot, hoopt hij ook te gaan genieten van zijn pensioen. Fons is van plan (nog) meer tijd te besteden aan sporten, koken, lezen en aan de gezamenlijke hobby’s die hij met zijn vrouw deelt, zoals tuinieren, museumbezoek, wandelen en mogelijk ook vrijwilligerswerk.

Als eerste aanwezig

Op de praktijk is goed gezorgd voor opvolging. Of diegene ook elke ochtend de praktijkdeur van het slot haalt, zoals Fons altijd deed, is nog een punt van overleg. Fons is een echt ochtendmens, daarom heeft hij deze vroege ochtendtaak op zich genomen toen Simon Goede, één van de oprichters van de fysiotherapiepraktijk, hem in 1978 in dienst nam. En ook al is de fysiopraktijk al jaren een maatschap, Fons bleef degene die de deur in alle vroegte openende om patiënten en collega’s binnen te laten.

Werken in de buitenlucht

Voordat Fons besloot fysiotherapeut te worden, had hij de wens om ‘iets met natuur’ te doen. Maar tijdens een voorlichtingsavond van een fysiotherapieopleiding, werd hij door een gepassioneerde voorlichter geïnspireerd voor het vak van fysiotherapeut. Er ontstond buitengewone interesse voor processen van het menselijk bewegingsapparaat. Tijdens zijn opleiding liep Fons stage in Lichtenvoorde en bleef daar met veel plezier werken. Nu, 43 jaar later, zit het erop. Fons gaat met pensioen en neemt afscheid van patiënten, collega’s, huisartsen en andere professionele relaties.

Patiënten missen Fons vertelt desgevraagd dat enerzijds afscheid nemen hem moeilijk valt. Maar de keerzijde is dat er goede herinneringen zijn. Fons: “Ik heb het voorrecht gehad om met een fantastisch team te mogen samenwerken. Elke dag heb ik met veel plezier, passie en grote betrokkenheid mijn werk kunnen doen. Het contact met de patiënten ga ik het meeste missen. Ik ben geboren en getogen in Haaksbergen, maar ik ken de Lichtenvoordenaren beter. Ik heb er een groot aantal mogen behandelen, adviseren en begeleiden. Met velen bouwde ik een band op. De gesprekken gingen dan ook vaak over wat mensen zoal bezighield, iets dat dikwijls ook invloed heeft op de beleving van de klacht.”

Grootste verandering

De digitalisering van het vak zorgde voor een flinke verandering. Maar de allergrootste vakinhoudelijke verandering was toch wel een soort ’cultuuromslag’ binnen de fysiotherapie. Fons: “Die verandering heb ik als zeer positief ervaren. In het verleden legde de patiënt de klacht op de figuurlijke tafel en verwachte dat de fysiotherapeut het ging oplossen. Tegenwoordig gaat dat anders. Natuurlijk, stoornissen aan het bewegingsapparaat worden door fysiotherapeutische handelingen en eventuele leefstijl- en/of sportadviezen beïnvloed. Maar vandaag de dag is de patiënt ook zelf aan zet. Met oefentherapie wordt de belastbaarheid van het bewegingsapparaat verbeterd en worden mogelijk terugkerende klachten voorkomen. Daarmee wordt de patiënt voor een groot deel zelf ook verantwoordelijk voor zijn of haar functioneren.”

Goed gesprek

Fons kan het enorm waarderen dat patiënten een grenzeloos vertrouwen in hem hebben. Fons: “Ik heb altijd heel gedreven geprobeerd mensen te coachen. Dat is mijn passie. Ik ben begaan met álle patiënten. Ik wil mensen met problemen aan het bewegingsapparaat begeleiden naar het fysiek hoogst haalbare. Niet alleen door fysiotherapeutische handelingen maar ook met een goed gesprek. Ik zeg vaak waar het op staat. En dat waarderen mensen, ook al kan dat soms confronterend zijn.” Professionals Op de vraag wat de praktijk zonder hem zou moeten is Fons bijzonder stellig in zijn antwoord: “Op de praktijk van Centrum in Beweging is veel kwaliteit aanwezig. Misschien verdwijnt er met mij veel kennis en ervaring, maar er is al geruime tijd instroom van jonge enthousiaste fysiotherapeuten. Naast een al bestaand goed functionerend specialistisch team, zal dat hiaat weer snel opgevuld worden.

Stuur een berichtje Los van de corona-maatregelen ziet Fons af van een receptie of een andersoortig afscheidsfeest. Wie hem toch even een berichtje per e-mail wil sturen kan dat het beste doen via info@centruminbeweging.nl . Liever een briefje of een kaartje? Dan kunt u die sturen naar Fons ten Hag, Patronaatsstraat 10, 7131 CG Lichtenvoorde . Hij zal het heel erg waarderen. Ik zal het patiëntencontact het meeste missen.