Drie stembureauleden besmet met corona

BRONCKHORST – Afgelopen weekend werd bekend dat drie mensen die op een stembureau in Bronckhorst hebben gezeten besmet zijn met het coronavirus. Daarop hebben wij in overleg met de GGD de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Gemeentelijke medewerkers en medestembureauleden die met hen in aanraking zijn geweest, zijn hiervan op de hoogte gebracht en nemen de regels met betrekking tot thuisquarantaine, thuiswerken en testen in acht.

Stembureaus waren uitgerust volgens coronaregels verkiezingen

Alle stembureaus en stembureauleden waren uitgerust volgens de coronaregels die voor de verkiezingen van kracht waren. Zo hadden o.a. alle stembureaus kuchschermen op de tafels, werd toegezien op de afstandsnorm en doorloop en droegen de stembureauleden mondkapjes en handschoenen. De GGD geeft aan dat risico’s voor de kiezers daarmee nagenoeg nihil zijn. De besmette personen zaten op de volgende stembureaus: 15 maart stembureau gemeentehuis Hengelo (Gld), 17 maart café De Jongens in Hengelo (Gld) en voormalig ARX Theater in Zelhem.