Muurgedichten nu ook als wandelroute

GROENLO – Vrijdagmorgen rond 11 uur is het achttiende muurgedicht onthuld aan de Rabeldersteeg in Groenlo. Het muurgedicht is geplaatst op de zijmuur van de oudste stadsboerderij die Groenlo rijk is. “Ik kan het mij nog goed herinneren als ik melk en eieren ging halen bij stadsboer Willem Anten. Je bevond je dan in een hele andere wereld”, vertelde wethouder Marieke Frank aan de aanwezigen.

“Het is het achttiende muurgedicht, maar het zeventiende gedicht dat is onthuld”, vertelde Rik Gockel van Muurgedichten Groenlo. Hij bedankt Jan Ruikers die ook dit gedicht vakkundig heeft aangebracht op de zijmuur van de Stadsboerderij.

Het gedicht dat vandaag is onthuld heet: ‘Stad’ en komt van de in Almelo wonende Dick Schluter. Hij onthulde samen met wethouder Frank het gedicht en droeg het voor aan de aanwezigen.

Omdat Groenlo nu achttien muurgedichten kent is er door Muurgedichten Groenlo, gemeente Oost Gelre en Achterhoek Toerisme een wandelroute in het leven geroepen die langs alle muurgedichten gaat. De start is bij de VVV aan de Kevelderstraat 1 in Groenlo.

Wethouder Marieke Frank aan het woord bij de onthulling Dichter Dick Schluter Wethouder Frank en Meike Prollius tonen de nieuwe looproute kaart bij het muurgedicht Stad