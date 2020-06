Museum Villa Mondriaan nu ook op donderdag geopend

WINTERSWIJK – Vanaf 2 juli is museum Villa Mondriaan ook op donderdag geopend. Sinds de heropening bleef het museum vanwege de corona-crisis op donderdagen gesloten, maar met de versoepelingen van de maatregelen kunnen nu ook de openingstijden verruimd worden. Eerder werd aangekondigd dat de tentoonstelling ‘Horizon’ is verlengd tot en met 28 februari 2021.

Villa Mondriaan geeft met ‘Horizon’ voor het eerst volledig de ruimte aan drie hedendaagse kunstenaars en een ontwerper om hun eigen blik te tonen. Ieder hebben ze een volledige ruimte om één serie te tonen en de bezoeker hun blik te laten ervaren. In de tentoonstelling worden vier verschillende perspectieven op de wereld en de kunst uitgelicht. Paul Kooiker, Rob Birza, Anne Feddema en Richard Hutten geven met hun kunst of design ieder een eigen kijk op het idee van kunst. Horizon toont een nieuwe verkenning van het perspectief, het kijken.

Museum Villa Mondriaan is op donderdag t/m zondag geopend van 11:00 tot 17:00 geopend. Vooraf online of telefonisch reserveren is verplicht.