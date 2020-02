Negen leerlingen van Marianum Zorg & Welzijn halen EHBO-examen

Op donderdagmiddag 20 februari jl. kwam het verlossende woord van de examinator van het Oranje Kruis: “Jullie zijn allemaal geslaagd, van harte gefeliciteerd!” Gedurende vijf weken hebben Jill, Marit, Milou, Danitsja, Iris, Daphne, Mandy, Emy en Renée met het profiel Zorg & Welzijn van Scholengemeenschap Marianum intensief getraind op alle levensreddende handelingen die nodig waren om op te gaan voor het EHBO-examen. En met succes!

Pilot

“Zou het mogelijk zijn om onze leerlingen bij het keuzevak: Werken aan veiligheid en EHBO een erkend EHBO-diploma te laten halen?” Met deze vraag van docent Zorg & Welzijn, Margareth Minkhorst, is contact gelegd met de plaatselijke EHBO-afdeling in Lichtenvoorde. Na overleg met schoolleiding en EHBO-vereniging is als pilot een programma samengesteld waarbij negen leerlingen twee van de drie dagdelen, buitenschools de EHBO-opleiding volgden. Het derde dagdeel werd op school aan de theorie in het werkboek gewerkt.

Enthousiast

Zowel leerlingen, docenten Zorg & Welzijn van Marianum, kaderinstructeur Ben Arendsen en voorzitter Willy Engelbarts van de EHBO-vereniging, zijn erg enthousiast over de samenwerking en over het door de leerlingen behaalde EHBO-diploma.

“We gaan nu evalueren en bekijken op welke manier we de samenwerking in het nieuwe schooljaar voort kunnen zetten” aldus docenten Margareth Minkhorst en Mieke Ressing .