Koppelkerk benoemt codirecteur in jubileumjaar

BREDEVOORT – Vijf jaar geleden, september 2015, opende de Koppelkerk haar deuren als vrijplaats voor kunst en cultuur. Het cultuurpodium in Bredevoort werd een feit, een droom werkelijkheid. Het concept bleek te voorzien in een behoefte en werd een groot succes. Dit lustrumjaar is de tijd rijp voor professionele versterking.

Met behulp van inmiddels zeventig vrijwilligers komen onder de bezielende leiding van Sylvia Heijnen al vijf jaar lang vele kunstvormen en verdiepende activiteiten samen: kunstexposities, workshops, lezingen en debatten over mens en maatschappij, literaire cafés, luisterconcerten én boekenmarkten.

Mede door het gezellige Boekencafé groeide de Koppelkerk uit tot een ‘thuis’ voor eenieder die geïnteresseerd is in muziek, maatschappij, kunst en literatuur. Gestaag groeide het aantal bezoekers zowel in de gemeente Aalten als uit de wijde omgeving. Velen waarderen het niveau van de programmering.

Om dit succes, want zo mag het wel genoemd worden, te continueren is de Koppelkerk op zoek gegaan naar versterking in de vorm van een codirecteur. De directie en het bestuur van de Stichting Koppelkerk hebben na gesprekken met verschillende kandidaten in Linda van der Berg de geschikte persoon gevonden om die plek in te nemen. Zij gaat, samen met Sylvia Heijnen, de taak op zich nemen de bloei van de Koppelkerk als vrijplaats voor kunst en cultuur voort te zetten en verder te verankeren in de samenleving van Bredevoort en wijde omgeving.

Linda van der Berg is werkzaam geweest op diverse terreinen in zorg en overheid en heeft een brede maatschappelijke, politieke en culturele interesse. Als deelnemer van Lokalen in Lichtenvoorde brengt zij een netwerk in kunst en cultuur van de Achterhoek en ver daarbuiten met zich mee. Als eindverantwoordelijke heeft zij haar sporen verdiend als projectleider en coördinator bij verschillende organisaties, waaronder het Taalcafé in Groenlo. Als kunst-, fotografie-, muziek- en theaterliefhebber, past zij bij de taak die zij als codirecteur bij de Koppelkerk gaat vervullen.

Linda zegt hierover zelf: “In deze eervolle taak als codirecteur komen mijn maatschappelijke en culturele interesses samen met mijn kwaliteiten als leidinggeven, organiseren en verbinden van mensen. Die mensen staan voor mij centraal en ik sta ten dienste van die mensen, zowel onze gepassioneerde vrijwilligers als de vele bezoekers die elkaar vinden in de Koppelkerk en een kritisch debat niet uit de weg gaan.”