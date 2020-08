Negen wooneenheden in kerk Vragender

VRAGENDER – Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan een initiatief om in de kerk in Vragender 9 wooneenheden te realiseren. Het besluit past prima bij de Woonvisie kleine kernen, aldus wethouder Marieke Frank. “Er is grote behoefte aan woningenbouw in de kleine kernen. De kerk in Vragender staat al in de woonvisie als mogelijke locatie benoemd. Dit initiatief, een mix van koop- en huurwoningen, sluit daar dus prima bij aan.”

In de Woonvisie kleine kernen is voorzien dat een aantal kerken in de nabije toekomst leeg komt te staan, waaronder de Sint Antonius van Paduakerk in Vragender. Het kerkgebouw en de pastorie vormen een belangrijke en markante plek in Vragender en in het omringende landschap. Wethouder Frank onderkent die belangrijke functie. “Dit initiatief zorgt er voor dat de kerk en de pastorie behouden blijven. We voorzien niet alleen in een woonbehoefte, maar versterken ook de leerbaarheid van het dorp.”

Eerst de kerk, dan de pastorie

De principemedewerking van het college heeft op dit moment alleen betrekking op de 9 wooneenheden in de kerk, aldus de wethouder. “Voor de pastorie volgt een afzonderlijk plan. De initiatiefnemer wil hier een woning in realiseren. De Ludgerparochie heeft zowel de kerk als de pastorie aan de initiatiefnemer verkocht. Daarmee is niet alleen het behoud van beide gebouwen gewaarborgd, maar ook de herbestemming. Daarnaast hebben wij voorwaarden verbonden aan de landschappelijke inpassing. Bijvoorbeeld het behoud van beeldbepalende bomen zoals de Beuken en de Plataan.”

Bouwen in de kernen

Er moet nog wel het één en ander gebeuren voor de initiatiefnemer aan de slag kan. Zo moet nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Zodra dat gebeurd is kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. “Uit het feit dat we als college van B&W principemedewerking hebben toegezegd blijkt dat we vertrouwen hebben in dit plan. De komende jaren willen we in alle kleine kernen zo’n 15 woningen realiseren, een belangrijk speerpunt in ons beleid. In de Woonvisie kleine kernen hebben we samen met de dorpsbelangenorganisaties alle mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht. In alle kleine kernen zetten we nu belangrijke stappen. Het initiatief voor de kerk in Vragender is daar een mooi voorbeeld van.”

