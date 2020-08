Borgmantocht voor de kinderen in Bredevoort

BREDEVOORT – De Borgmantocht is een kinderspeurtocht in Bredevoort naar een legendarisch zwaard uit de 16e eeuw. Een activiteit die geschikt is voor kinderen tot 12 jaar en kan het hele jaar worden gedaan.

Er is een gedicht uit die tijd waarin beschreven staat waar het zwaard is te vinden. Door de eeuwen heen is een groot aantal letters verdwenen zodat het gedicht nu niet goed meer gelezen kan worden. De deelnemers gaan in groepen op zoek naar de ontbrekende letters en worden daarbij geholpen door de familiewapens van de Borgmannen.

Borgmannen zijn adellijke ridders die in de buurt van het kasteel woonden om hun heer te helpen bij de verdediging van het kasteel in Bredevoort. Elke Borgman had zijn eigen wapenschild, die schildjes zijn terug te vinden aan de oude huizen in Bredevoort. Iedere groep krijgt een plattegrond mee waar deze huizen op zijn aangegeven.

Welke groep vindt als eerste alle wapenschilden om met de gevonden letters het gedicht weer compleet te maken en zo het zwaard te vinden?

Er kunnen maximaal vijf groepen van maximaal zes personen de speurtocht tegelijk afleggen.

Deze tocht kost € 1,00 per deelnemend kind (de begeleider kan gratis mee).

Voor info: VVV Bredevoort, Markt 8 tel. 0543-452380, vvvbredevoort@gmail.com

