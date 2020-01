Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Bronsvoort

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort proostte maandagavond namens het college van B&W en de gemeenteraad met de aanwezigen op het nieuwe jaar. In een vol Café Zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde werd er tijdens de nieuwjaarsreceptie volop aandacht geschonken aan het thema: ’75 jaar vrijheid’.

“Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Jezelf kunnen zijn en in vrijheid mogen kiezen: dat is vrijheid. We hebben allemaal verwachtingen, ambities en dromen voor het komende jaar. Deze kunnen we realiseren dankzij het feit dat we in een vrij land wonen. De vrijheid van nu hebben we tegen een hele hoge prijs verkregen. Laten we onze vrijheid koesteren.

Vrijheid is geen rustig bezit. Ook in vredestijd kan de vrijheid onder druk komen te staan. We moeten hard werken om de vrijheid te behouden. Vrijheid heeft wel een aantal randvoorwaarden. Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Het betekent ook rekening houden met een ander, verdraagzaam zijn, bereid zijn te luisteren, het eigen gelijk eens opzij te zetten. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid.

Zorgen om verharding in de samenleving

Vrijheid vraagt dus iets van ons. In Oost Gelre zijn we heel goed toegerust om hier goed mee om te gaan. Maar toch heb ik ook mijn zorgen hierover. Ook in Oost Gelre zie ik dat die bereidheid om goed naar elkaar te luisteren, om elkaar ruimte te bieden, af en toe in de knel komt. Ik zie dan dat standpunten verharden, dat het eigen gelijk belangrijker is dan het samen zoeken naar oplossingen.

Ook in ons taalgebruik neemt de verharding soms toe. Dan ontbreken nuances en zijn we zelfs ronduit beledigend of schofferend. Niet alleen op social media, maar ook in bijeenkomsten of vergaderingen. Als mensen heel geleidelijk een muur optrekken tussen verschillende belangen en wanneer wij dat gewoon gaan vinden, komt onze vrijheid absoluut onder druk te staan. Laat ik daar heel duidelijk in zijn: dat past niet bij Oost Gelre en past niet bij mij. Dit is niet de manier waarop we onze vrijheid door kunnen geven aan onze kinderen”vertelde de burgemeester in haar toespraak.

Er waren tevens gastsprekers: Gerda Brethouwer (Kwartiermaker 75 vrijheid), Maria Monasso (Comité 4 mei Groenlo) en Walter Leemreize (voorzitter stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde). Zij vertelde wat er allemaal gaat gebeuren in 2020, het jaar van ’75 jaar Vrijheid’.

Ook sprak de het behoud van een volwaardig Beatrixziekenhuis in Winterswijk. “Wat het SKB betreft. Ik zal daar nu niet uitgebreid op ingaan. Maar mijn inzet is duidelijk. Er moeten in de Achterhoek twee volwaardige ziekenhuizen blijven. Het wordt tijd dat de Raad van Bestuur duidelijkheid gaat geven over hoe we nu verder gaan. Sinds het terugtrekken van de oorspronkelijke plannen is er geen officiële reactie vanuit de Raad van Bestuur gekomen. Vraag is: Wanneer komt de toegezegde Regiogroep duurzame zorg in positie. Ik zal één van de twee vertegenwoordigers zijn die namens de colleges uit de Achterhoek aan die regiogroep zal deelnemen en het wordt hoog tijd dat deze Regiogroep in actie kan komen en ik in deze groep het belang van goede en nabije gezondheidszorg voor onze inwoners kan bepleiten”, aldus de burgemeester.

De burgemeester eindigde haar toespraak met de titel van het coalitieprogramma van dit college: Volle kracht vooruit! Proost!