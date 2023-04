Nightwalk schenkt SMOOG voor 10.000 euro aan muziekinstrumenten

GROENLO – De vorig jaar september in Groenlo gehouden Nightwalk Oost Gelre trok ruim 1.000 wandelaars en leverde maar liefst 10.250 euro op. Van dit geld werden instrumenten gekocht voor SMOOG. Tijdens SMOOG’S Got Talent werden ze officieel overhandigd.

De Nightwalk Oost Gelre – georganiseerd door de Lionsclub Groenlo-Slingelanden – werd in september 2022 voor het eerst gehouden in de Achterhoek. Het werd een doorslaand succes. Vanuit start- en finishlocatie De Oude Calixtus in Groenlo startten ruim 1.000 mensen voor een unieke wandeling dwars door gebouwen en door een groot aantal bedrijfspanden op de Grolse industrieterreinen. De meer dan enthousiaste wandelaars en sponsorende bedrijven zorgden voor een opbrengst van liefst 10.250 euro.

Muziekinstrumenten voor kinderen

Op voorhand stond al vast dat de opbrengst in zijn geheel naar SMOOG (Stichting Muziek Onderwijs Oost Gelre) zou gaan. SMOOG is opgericht door de acht muziekverenigingen van Oost Gelre en stelt zich onder andere tot doel om kinderen hun muzikale talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en plezier in muziek te laten krijgen. Hiervoor wil de stichting naast individuele muzieklessen ook op projectbasis muziekonderwijs op scholen gaan verzorgen. De daarvoor benodigde instrumenten worden nu geschonken door de Lionsclub Groenlo-Slingelanden, de initiatiefnemer en organisator van de Nightwalk Oost Gelre.

SMOOG’S Got Talent

Tijdens SMOOG’S Got Talent in de Mattelier in Groenlo werden de instrumenten door de leden van de Lionsclub officieel overhandigd aan SMOOG. Nadat verschillende jonge muzikanten hun talenten aan het massaal aanwezige publiek hadden gepresenteerd, reikte Lionslid Koen Knufing het eerste instrument uit aan docent Bas Konings. Vervolgens werden de geschonken instrumenten verdeeld onder de jeugdige muzikanten en met veel enthousiasme en vergezeld door een luid applaus bespeeld.

Nightwalk 2023: 22 september, Lichtenvoorde

De Lionsclub Groenlo-Slingelanden organiseert op vrijdagavond 22 september 2023 de tweede Nightwalk Oost Gelre. Plaats van handeling is dan Lichtenvoorde. Start en finish is bij State of Art aan de Nieuwe Maat. Inmiddels heeft een keur aan bedrijven haar medewerking aan het evenement toegezegd. Dit voorjaar start de inschrijving en kunnen kaarten worden gekocht.

