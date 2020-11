Onderzoek naar verplaatsing busstation

GROENLO – Er zal een onderzoek komen of het huidige busstation op bedrijventerrein Brandemate verplaatst kan worden naar de Barkenkamp / Rondweg (N319) in Groenlo. Door het busstation aan de Barkenkamp te realiseren geeft het meer zekerheid dat lijn 73/74 ook in de toekomst Groenlo kan bedienen. De nieuwe locatie van het busstation maakt het ook mogelijk lijn 72 te optimaliseren door ook Groenlo-West en de Laarberg te bedienen.

Het busstation op de Brandemate is door de gereconstrueerde N18 niet meer goed bereikbaar vanaf de N18. Dit komt vooral doordat de aansluiting met de Marhulzenweg is opgeheven. Het is nu zo dat via de aansluiting ‘Groenlo-Zuid’ naar het busstation moet worden gereden. Door een nieuwe locatie van het busstation zullen lijnen 73 en 74 niet meer via de Rabobank-kruising rijden en lijn 72 nog slechts één keer per uur.

De provincie Gelderland zal het traject van het haalbaarheidsonderzoek faciliteren.