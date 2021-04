Onthulling eerste muurschildering Groenlo

Deel dit bericht













Groenlo – Aan wethouder Marieke Frank viel de eer te beurt om de allereerste muurschildering in Groenlo op zaterdag 10 april te “onthullen”. Zij vertelde dat de afgelopen dagen social media al was ontploft en te hopen dat dit breed gedragen initiatief navolging zal vinden. Voor eenieder die medewerking heeft verleend, had de wethouder een prachtige bos bloemen en een woord paraat.

De eerste aanzet werd gegeven door Natasja Scharenborg. Zij klopte meer dan een jaar geleden aan bij de Werkgroep Promotie Groenlo. Ze had het idee om haar kennis en kunde met betrekking tot Streetart in Groenlo in te zetten. De Werkgroep vond dit unaniem een mooie manier om Groenlo, als “Vestingstad in het hart van de Achterhoek” ook buiten De Slag om Grolle-periode meer smoel te geven, aldus Joske Elsinghorst.

De schildering is op de zijgevel van de woning van Han en Wilma Wolff geplaatst. Zij waren van meet af aan enthousiast en hadden grote inspraak in het tafereel dat zou worden geschilderd. De afbeelding moest een scène uit het dagelijks leven worden, waarbij de aandacht bij vrouwen zou liggen. In Sara Gebbinck (zij kon niet aanwezig zijn bij de onthulling) en Isa Mentink werden een paar prachtige modellen gevonden. Fotograaf René van den Mosselaar werd vlot bereid gevonden de foto’s te maken, waarna de shoot gepland werd bij Openluchtmuseum Erve Kots. Een vuurdoop voor beide dames, maar eentje die in ongedwongen sfeer en met veel plezier plaats vond.

Na het selecteren van “de” foto, is deze door Natasja verder pasklaar gemaakt voor de gevel. Schilders van De Strakke Hand hebben vervolgens in 3 dagen tijd de schildering op de muur geplaatst. Gedurende die dagen was het een komen en gaan van belangstellenden. Deze verrassing is onverkort positief ontvangen door de Grollenaren.

Het levensgrote street art-werk is reeds opgenomen in het routeboekje van de VVV in Groenlo.

