PB Achterhoeks ‘allerallereerste’ geeft je andermaal een prominente horeca-ervaring

ACHTERHOEK – De Rotary Achterhoek-Oost gaat horeca- en eventbedrijven helpen bij het weer opengaan van hun bedrijven. De Rotaryclub lanceert daarom een bijzondere veiling: Achterhoek Aller Allereerste. Bieders op online kavels krijgen ‘echt’ de allereerste kans op een prominente restaurant-, café- of eventervaring. De opbrengst van de veiling komt te goed aan deze lokale ondernemers.

De website gaat donderdag 15 april om 12:00 uur live met de eerste kavels. Gedurende 4 weken komen wekelijks zo’n 15 kavels onder de aandacht. “Er komt een dag dat alles weer kan en mag op een terras, het restaurant, in het stadion, het theater en de bioscoop. En het moment dat regels dat weer toelaten is aanstaande”, zegt Hylke ter Beest van de Rotary Achterhoek-Oost.

“Dit wordt een historisch moment dat natuurlijk niemand wil missen. Op onze veilingsite Achterhoek.allerallereerste.nl kunnen Achterhoekers bieden op tal van ludieke kavels van lokale ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan als aller allereerste high-winen met vrienden op het terras, de aller allereerste voetbalwedstrijd van De Graafschap bezoeken als VIP of als aller allereerste met een groep vrienden gaan bowlen, een biertje drinken met bitterballen of als aller allereerste met een groep uit de escaperoom zien te komen”, noemt Ter Beest op.

Naoberschap voor Achterhoekse ondernemers

“We kunnen allemaal niet wachten totdat we weer uit mogen. We willen van dit moment iets bijzonders maken. Via de veiling kunnen we horeca- en eventondernemers het broodnodige financiële steuntje in de rug geven om op te starten. Hoe bijzonder is het als jij straks de allereerste bent die weer een geweldige avond met een groepje vrienden beleeft? En hoe gaaf is het om weer eens een 3-gangen menu bij jouw favoriete restaurant te proeven of om de allereerste te zijn om met het hele gezin onbeperkt pannenkoeken te eten?”

De Rotaryclub verwacht dat gezien het naoberschap, de gunfactor voor een goed herstel van onze lokale economieën er hoge biedingen zullen komen. “Bovendien komen er iedere dag meerdere kavels bij van arrangementen die horeca en andere ondernemers aanbieden. En zij kunnen nog steeds kavels aanbieden, zolang ze maar voor de aller allereerste keer ingezet kunnen worden.” Een klein percentage van de gehele opbrengst geeft de Rotary Achterhoek-Oost aan lokale projecten waarvoor ze zich volgens het eigen programma een geheel jaar inzet.

