Start voorjaarscampagne energietransitie op Bedrijvenpark Wijnbergen

Een ludieke actie met een belangrijk doel. Bedrijvenpark Wijnbergen wil met Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) bedrijven helpen met energie besparen, energie opwekken en het verduurzamen van de onderneming en het bedrijvenpark. Daarom komen ze naar de ondernemers toe dit voorjaar. De voorjaarscampagne ging afgelopen woensdag van start op Bedrijvenpark Wijnbergen.

We hebben maar één wereld, daar moeten we zuinig mee omgaan. Energieneutraal en circulair ondernemen, dat is de toekomst. Maar hoe begin je met besparen op je energiekosten en duurzaam ondernemen? Een vraag waar veel ondernemers tegenaan lopen. Doel is om samen die eerste stap te zetten naar een energieneutrale Achterhoek. Daarom werden ruim 200 bedrijven op Bedrijvenpark Wijnbergen woensdag bezocht door studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het was een initiatief van Bedrijvenpark Wijnbergen in samenwerking met Achterhoek Onderneemt Duurzaam. De studenten lieten zich vervoeren in een elektrische tuktuk. De ondernemers kregen een doosje overhandigd met daarin o.a. een smakelijke attentie, confetti, een speciale ansichtkaart, een linnen tasje en een folder van AOD. Het eerste groene pakketje werd symbolisch overhandigd door wethouder Maureen Sluiter aan Hans Donderwinkel, secretaris van Bedrijvenpark Wijnbergen. “Als gemeente ondersteunen wij deze actie van harte”, vertelde de wethouder. “Ondernemen gaat niet alleen over het eigen bedrijf en het hier en nu. Maar het gaat ook over de toekomst, je bedrijf toekomstbestendig houden. Dat biedt veel voordeel: winst op de energierekening en winst voor het klimaat, dat is een mooie win-win situatie. Met dit pakket kunnen ondernemers de eerste stap zetten door een gratis energiescan aan te vragen. Daarmee wordt het ze makkelijk gemaakt.” De oproep van de campagne is duidelijk: Doe mee met AOD! Want in samenwerking met gemeenten en provincie bieden het projectteam Energiebesparing & Verduurzaming, Parkmanagement Wijnbergen en Achterhoek Onderneemt Duurzaam kosteloos een energiescan aan. Meer dan 600 ondernemers in de Achterhoek plukken daar al de vruchten van.

Doe mee met AOD!

Na de start op Bedrijvenpark Wijnbergen is het de beurt aan andere bedrijvenparken. Maar ondernemers hoeven hier natuurlijk niet op te wachten. Op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/ vind je meer informatie en meld je je gemakkelijk aan. Zorg wel dat je de energierekeningen bij de hand hebt, dit bepaalt namelijk voor welke scan je in aanmerking komt. Op deze manier wordt het wel heel gemakkelijk om de eerste stap naar een duurzame onderneming te zetten. En het mooie is dat je een onafhankelijk advies op maat krijgt, met praktische tips en adviezen, die je meteen zelf kunt gaan toepassen in je onderneming. Doe je ook mee met AOD?

Meer informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/hoe-doet-u-mee/

