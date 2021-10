Oost Gelre behaalt vaccinatiegraad van 90 procent

Deel dit bericht













OOST GELRE – In Noord- en Oost-Gelderland is Oost Gelre de eerste gemeente die de gewenste vaccinatiegraad van 90% heeft bereikt. Ook de gemeente Bronckhorst tikt de 90% bijna aan. Dat is goed nieuws, aldus de burgemeesters.

“Ik wil een groot compliment maken aan onze inwoners, van jong tot oud! Door ons te laten vaccineren helpen we niet alleen onszelf, maar ook de ander. Samen komen we uit de crisis”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre over deze mijlpaal. Ook burgemeester Marianne Besselink is blij met de ruim 89 procent. “Dit is prachtig nieuws voor de Bronckhorster samenleving! Zorgen voor elkaar is onderdeel van het naoberschap dat diep verankerd is in onze gemeenschap. ‘Samen goed gaon’ is ons motto in deze moeilijke tijd. Het doet me zeer goed om te zien dat we ook echt samen goed gaan.”

Hoge cijfers in de Achterhoek

In Nederland zijn ongeveer 23,7 miljoen prikken gezet en nog steeds komen daar iedere minuut 20 bij. In heel Nederland is nu ruim 82% van de bevolking van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. In de regio Noord- en Oost-Gelderland is de vaccinatiegraad iets hoger: 83%. GGD Noord- en Oost-Gelderland verwacht dat meer gemeenten de komende tijd de 90% aantikken.

Hoge vaccinatiegraad belangrijk

Epidemioloog en onderzoeker Caroline Timmerman van GGD Noord- en Oost-Gelderland noemt dit goed nieuws: “Bij een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen ernstig ziek door het coronavirus. Zo zorgen we er voor dat de samenleving open blijft en voorkomen we dat de zorg opnieuw overbelast raakt.” Arts Infectieziektenbestrijding Ashis Brahma voegt daaraan toe: “De Achterhoek loopt voor als het om de vaccinatiegraad gaat. Een hoge vaccinatiegraad is een belangrijke verdedigingslinie tegen het coronavirus, naast het testen bij klachten en het opvolgen van de basismaatregelen. Dit zijn alle drie belangrijke verdedigingslijnen om corona eronder te krijgen en dat is wat we willen met z’n allen.”

