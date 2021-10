Internationale Opruimingsboekenmarkt in Bredevoort

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Zondag 17 oktober vindt de Internationale Opruimingsboekenmarkt plaats op het buitenterrein van culturele vrijplaats de Koppelkerk in boekenstadje Bredevoort. Eén keer per jaar bieden diverse Nederlandse en Duitse boekhandelaren hun boeken tegen sterk gereduceerde tarieven aan.

Naast de boekenmarkt is er deze zondag in de Koppelkerk de expositie ‘Insider Art’ te zien. Dertien Nederlandse Outsider kunstenaars – van Anton Heyboer tot Lionel Plak – tonen hun werk in diverse disciplines: schilderijen, etsen, textiele beelden en keramiek.

Tot Outsider Art wordt veelal kunst gerekend die buiten de mainstream valt: het is kunst van autodidacten, die door psychologische kwetsbaarheden in hun persoonlijk leven vaak buiten de reguliere maatschappij vallen. Het werk kenmerkt zich door zijn puurheid: het komt vaak rechtstreeks uit het hart.

Met de expositie ‘Insider Art’ en het brede nevenprogramma wil de Koppelkerk voor Outsider Art bouwen aan een plek binnenin – en niet buiten – de reguliere kunstwereld en psychische problematiek meer bespreekbaar maken.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zondag 17 oktober

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Entree boekenmarkt: gratis

Entree expositie: € 6,- incl. kop koffie/thee

