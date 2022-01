Oost Gelre en Montferland starten 10-weekse wandelcompetitie

OOST GELRE – Op maandag 17 januari 2022 starten twee Lokale Ommetjes. Dit is een 10-weekse wandelcompetitie tussen verenigingen, bedrijven en overige teams. De gemeenten Montferland en Oost Gelre zijn initiatiefnemers van deze lokale wandeluitdagingen. Met dit initiatief stimuleren zij zoveel mogelijk inwoners om in beweging te komen.

Ommetje app

De lokale wandeluitdaging maakt gebruik van de populaire wandelapp Ommetje van de Hersenstichting. Al meer dan 1.500.000 Nederlanders installeerden de app. Montferland en Oost Gelre gaan als eerste gemeenten in Nederland van start met een lokale competitie. In de app melden bedrijven, sportverenigingen of vriendenteams zich aan. Vanaf maandag 17 januari gaan de teams de onderlinge strijd met elkaar aan. Het team dat na tien weken gemiddeld de meeste Ommetjes heeft gewandeld valt in de prijzen.

Blue Monday

De wandeluitdaging start op de maandag 17 januari 2022, ook wel de meest deprimerende dag van het jaar. Het is de dag dat veel goede voornemens stoppen. Oost Gelre en Montferland willen dat voorkomen. ‘Sport en bewegen is erg belangrijk voor de gezondheid en vitaliteit. Wandelen is een populaire en laagdrempelige bewegingsactiviteit. Dus wandelen is dé activiteit om heel Montferland in beweging te brengen!’, aldus Ruth Mijnen wethouder sport bij de gemeente Montferland. Bart Porskamp – wethouder sport – bij de gemeente Oost Gelre vult aan: ‘Door de huidige lockdown ligt het verenigingsleven in de sport zo goed als stil. Dat is enorm spijtig. Er is veel minder beweging in onze gemeente. Via deze wandeluitdaging willen we Oost Gelre motiveren om toch in beweging te blijven!.

Deelnemen en aanmelden

Deelnemen aan het lokale Ommetje kan als je woont of werkt in Montferland of Oost Gelre. Download de Ommetje app in de Apple store of Google Play store. Vorm een team van minimaal 5 deelnemers. Voor de gemeente Oost Gelre is de aanmeldcode: GELR2022 en voor Montferland MONT2022. Deelname is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie ga je naar de websites van beide gemeenten: www.montferland.info/ommetje of www.oostgelre.nl/rondjeoostgelre.

