Overhandiging boek ‘Kekerdom in Bange Dagen’ aan burgemeester Bronsvoort

Tweederde van de 750 evacués uit Kekerdom vond onderdak in Zieuwent/Lichtenvoorde najaar 1944

Op donderdag 16 april ontving burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre uit handen van Johan Bekhuis, samensteller en initiatiefnemer, het boek ‘Kekerdom in Bange Dagen’. Kekerdom is een plaatsje in het zuiden van Gelderland, in de gemeente Berg en Dal. Van daaruit werden in oktober 1944 750 inwoners geëvacueerd, weg van het oorlogsgeweld. Tweederde van de evacués, ongeveer 500 mensen, kreeg onderdak in Zieuwent en Lichtenvoorde. In het boek vertellen inwoners van Kekerdom die de evacuatie zelf als kind hebben meegemaakt, over hun belevenissen vanaf september 1944 en de daaropvolgende maanden.

Digitale overhandiging boek

De overhandiging aan burgemeester Bronsvoort ging anders dan gepland. De bedoeling was om het boek op 3 mei persoonlijk te overhandigen tijdens een bevrijdingsconcert in de Werenfriduskerk in Zieuwent. Helaas gooide ook hier het coronavirus roet in het eten. Daarom is gekozen voor een digitale overhandiging door Johan Bekhuis aan burgemeester Bronsvoort. Ook René Spekschoor van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent, en Kitty Gerritsen, namens stichting Vitaal Kekerdom, waren hierbij aanwezig.

Ontroerend en uniek boek

Burgemeester Bronsvoort vindt het een zeer ontroerend en uniek boek: “Fijn om te zien dat een stukje geschiedenis van Zieuwent dat minder bekend was, nu in het boek verder belicht wordt. Ontroerend om de persoonlijke verhalen te lezen. We zijn erg blij met dit boek. Het bevestigt opnieuw dat de contacten tussen de inwoners van Kekerdom en Zieuwent nog bijzonder warm zijn. In het jaar waarin we 75 jaar vrijheid uitbundig zouden vieren, maar nu moeten thuisblijven, is dit een extra waardevol boek om te lezen.”

Het verhaal van de vlucht uit Kekerdom

In september 1944 werden de Ooijpolder en Duffelt frontgebied toen de geallieerden Operatie Market Garden lanceerden. Plotseling gierden de granaten door het sluimerende Kekerdom en vluchtten de bewoners naar de schuilkelders. Een maand later joeg de bezetter alle bewoners het dorp uit. Alleen wat de mensen dragen konden, mocht mee. Ze verwachtten met een week weer thuis te zijn, maar hun verbanning zou bijna driekwart jaar duren. Als haveloze vluchtelingen werden ze gastvrij opgevangen in de Achterhoek en in Noord-Nederland.

Vluchtelingen vonden gastvrij onderdak, o.a. in Zieuwent en Lichtenvoorde

Vooral de bevolking van Zieuwent-Lichtenvoorde en omstreken heeft veel Kekerdommers opgevangen. 75 jaar later verschijnt nog steeds een grote glimlach op menig Kekerdoms gezicht als het gesprek komt op de Achterhoekse gastvrijheid, waar opa en oma met hun grote gezin op konden vertrouwen in die helse dagen. Na de oorlog zijn de hechte banden met de gastgezinnen langdurig gekoesterd. Men beschouwde elkaar over en weer haast als familie. Die dankbaarheid is driekwart eeuw later nog steeds merkbaar.



Boek met 34 familieverhalen en honderden oude foto’s

In het boek Kekerdom in Bange Dagen vertellen de laatsten van de Kekerdomse oorlogsgeneratie over hun belevenissen in dat rampjaar. Hoe ze waren overgeleverd aan de oorlogsverschrikkingen en de medemenselijkheid in de opvanggemeenten. Hoe ze alles kwijtraakten door oorlogsgeweld, overstroming en plundering. Hoe ze na de oorlog met onvoorstelbare veerkracht weer een nieuw leven opbouwden.



Boek te koop bij Spar Zieuwent en Meneer Kees in Lichtenvoorde

Het schitterend uitgevoerde boek met 240 pagina’s bevat 34 ontroerende familieverhalen en honderden oude foto’s uit privécollecties. De verhalenvertellers zijn op schitterende wijze paginagroot geportretteerd. Het boek is te koop voor €22,50, o.a. bij de Spar Zieuwent en Meneer Kees in Lichtenvoorde. Voor meer informatie en bestellingen stuur een email naar kekerdominbangedagen@gmail.com of kijk op de facebookpagina “Kekerdom in Bange Dagen’.

