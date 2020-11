PvdA wil onderzoek naar onroerend goed onteigeningen Joodse inwoners

GROENLO – Richard klein Tank (PvdA) vraagt zich af of er in de gemeente Oost Gelre onderzoek gedaan kan worden naar onroerend goed onteigeningen van Joodse inwoners die tijdens de Tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter zijn weggevoerd naar concentratiekampen en daar vermoord.

“Tijdens de oorlog zijn Joodse eigendommen in de vorm van onroerend goed onteigend en doorverkocht. De zogenoemde Verkaufsbücher bieden een overzicht van deze grootschalige onteigening in Nederland. De afgelopen tijd worden vragen gesteld over de rol die gemeenten destijds hebben gespeeld bij deze onrechtmatige eigendomsoverdrachten. Zo zijn bijvoorbeeld in buurgemeente Winterswijk tijdens de oorlog door de gemeente enkele panden aangekocht, waaronder de synagoge”.

Volgens Klein Tank geven de Verkaufsbücher geen direct antwoord. “Aannemelijk is dat ook in onze gemeente onrechtmatige transacties hebben plaatsgevonden, waarbij mogelijk de gemeente betrokken was”. Klein Tank vroeg zich af of het college bereid is om, bijvoorbeeld in de vorm van een afstudeerproject, onderzoek te laten doen naar het handelen van de voormalige gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde in deze aangelegenheid.

“We hebben ambtelijk al gekeken naar dit onderwerp, dat heeft nog niets opgeleverd. We zijn wel geïnteresseerd in deze vraag en wat betekent dit voor onze gemeente”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort. Het college denkt ook dat dit onderzocht kan worden in een afstudeerproject.