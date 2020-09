Ruim 6.000 apparaten ingeleverd bij ‘Mᴀᴋᴇ Hᴏʟʟᴀɴᴅ Gʀᴇᴀᴛ Aɢᴀɪɴ’

LICHTENVOORDE / GROENLO – Op zaterdag 5 september werd in gemeente Oost Gelre de ‘Grote Elektronische Afval Strijd’ gehouden. Inwoners uit Groenlo en Lichtenvoorde gingen de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk oude en/of kapotte apparaten in te leveren. Er zijn ruim 6.000 apparaten ingeleverd.

In Groenlo was er een team dat onder leiding stond van Sahil Amar Aïssa van het BNNVARA programma ‘Make Holland Great Again’. Zij moesten het opnemen tegen team Lichtenvoorde met Frank van der Lende en Eva Koreman van het 3FM radioprogramma.

In de oude apparaten zitten waardevolle en schaarse grondstoffen. Door de apparaten in te leveren, kunnen die grondstoffen worden gerecycled. Inwoners in Groenlo konden oude apparaten inleveren bij de muziekkoepel en in Lichtenvoorde bij de Nieuwmarkt (nabij Drogisterij de Gaper)

Van deze inzameling zijn tv opnames gemaakt. Deze is te zien op 30 september bij het BNNVARA-programma ‘Make Holland Great Again’.

