Piet Raijmakers klaar voor de strijd tijdens Outdoor Vragender

VRAGENDER – “Je zou het bijna een traditie kunnen noemen”, lacht Piet Raijmakers jr. De Brabantse springruiter is al sinds de start van de wedstrijden op Paardensportcentrum Lichtenvoorde aanwezig. En niet zonder succes. Inmiddels heeft deze topruiter al drie keer de Grote Prijs gewonnen en valt hij regelmatig in de prijzen tijdens de bijrubrieken. Het is dan ook niet verrassend dat hij op vrijdag 11 en zaterdag 12 september aan start komt tijdens Outdoor Vragender om opnieuw een gooi te doen naar de winst in de Grote Prijs.

Direct winst in GP

“Tijdens de eerste keer dat ik aan start kwam op PSC Lichtenvoorde, won ik direct de Grote Prijs”, vertelt Piet Raijmakers jr. Sindsdien maakt hij regelmatig de tocht vanuit Brabant naar Vragender. Piet neemt komend weekend twee paarden, Haya en Van Schijndel’s Amberlina, mee voor de Grote Prijzen. “Beide paarden maken een goede kans om te winnen”, zegt hij. Het belooft dus een spannende strijd te gaan worden, want er komen naast andere topruiters ook succesvolle regionale ruiters aan de start die voor de eerste plaats gaan. Ook thuisamazone Micky Morssinkhof is van de partij.

Coronacrisis en wedstrijdstop

Door de coronacrisis lagen de wedstrijden een aantal maanden stil. Voor Piet was dat wel even omschakelen. “Normaal ben ik bijna ieder weekend wel te vinden op een concours, maar nu moesten wij het bijna drie maanden thuis uithouden. Voor de sport was deze periode niet fijn, maar de coronacrisis had ook zo zijn voordelen, zegt Piet Raijmakers jr. “Trainingen konden goed worden voortgezet en om de week kwam op onze stal in Asten een top parcoursbouwer. Die zorgde ervoor dat de paarden, ondanks de wedstrijdstop, diverse parcoursen konden springen. Hierdoor behielden zij toch nog een beetje het wedstrijdritme. Verder kwam er natuurlijk meer tijd vrij om samen te zijn met mijn familie”, lacht Piet Raijmakers jr.



Eerste 1.45m Grote Prijs

PSC Lichtenvoorde organiseert voor het eerst een Grote Prijs op 1.45m hoogte op verzoek van de ruiters. “Tegenwoordig worden er steeds vaker 1.45m rubrieken georganiseerd. Dit komt zeker ten goede aan de kwaliteit van de sport. Ik ben dan ook heel dankbaar dat diverse accommodaties deze parcoursen uitschrijven. De overstap vanuit het 1.40m naar de internationale rubrieken, is op dit moment best groot. Door meer 1.45m wedstrijden te organiseren wordt de overgang naar de hogere klassen kleiner. Dit is zowel voor de paarden als ruiters erg prettig”, vertelt Raijmakers.

Waarom naar Vragender?

Waarom gaat Piet Raijmakers zo graag naar de concoursen in Vragender? “Alle faciliteiten zijn aanwezig en alles is ontzettend goed geregeld. Daarnaast is het altijd erg gezellig tijdens de concoursen en is er vaak veel publiek”, vertelt hij. Enthousiast publiek geeft de ruiters een extra stimulans om nog meer te knallen tijdens rit.

