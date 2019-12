Rustige demonstratie in Groenlo

Gepubliceerd op 18 december 2019 om 13:05

GROENLO – Met sirene en al claxonerend kwamen een handje vol boeren met tractoren woensdagmorgen rond elf uur naar het distributiecentrum op bedrijven De Laarberg in Groenlo. Volgens burgemeester Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre zou vandaag door de boeren een korte en nette demonstratie worden gehouden in Groenlo. Dit was ook zo, al was de politie wel aanwezig.

Bij het distributiecentrum kregen de boeren een krentenbrood aangeboden en werden er koffie en warme mutsen uitgedeeld van het nabij gelegen bedrijf Gebroeders Klein Gunnewiek.

De boeren hebben een paar uur met hun tractoren op een parkeerplaats gestaan en zijn daarna in overleg met de politie, via de nieuwe N18 richting Eibergen gereden daarna via de oude N18 richting Enschede.