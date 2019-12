Reismaatjes gezocht

Word vrijwilliger van MEE op Weg

MEE Oost is op zoek naar enthousiaste, betrokken vrijwilligers voor het vervoersproject MEE op Weg. In dit vervoersproject oefenen veelal jonge deelnemers de route naar school, werk of sportclub samen met een Reismaatje. Dat kan op de fiets, met het openbaar vervoer of lopend. Vanwege het succes van het project is MEE Oost op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen werken als Reismaatje.

Zelfstandig reizen geeft mensen met een beperking vrijheid. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Vrijheid om mee te doen in de samenleving. Vrijheid om niet afhankelijk te zijn van speciaal vervoer. Het Project MEE op Weg is daarom meer dan alleen leren reizen van a naar b. Het is een manier om zelfvertrouwen te krijgen. Om te ontdekken dat er zo veel is dat je wél kunt. Een avontuur dat het begin is van nog veel meer waardevolle avonturen.

Leren door te doen

Omdat je zelfstandig leert reizen door te doen, werkt MEE samen met reismaatjes die de route met de deelnemers oefenen. Een van de vrijwilligers vertelt: “Het is erg leuk om dit te doen. Het was bijzonder om te zien wat voor stappen de deelnemer maakte. Inmiddels reist hij met plezier helemaal zelfstandig met de bus naar school!”



Reismaatje worden

Iedereen (18+) die het leuk vindt om een ander te helpen kan Reismaatje worden. Reismaatjes krijgen een vrijwilligerscontract, reiskostenvergoeding en professionele begeleiding door een MEE-consulent.

Neem voor informatie of aanmelding vrijblijvend contact op met Sabine Hollak van MEE Oost via 06 30 99 83 55. Kijk ook eens op https://www.meevoormij.nl/vrijwilliger-meeopweg/.