‘Smaakkaart’ zet Achterhoekse streekproducenten op de kaart

Gepubliceerd op 15 december 2019 om 09:44

LIEVELDE / ACHTERHOEK- Vanuit de marketingcampagne Karakteristiek Achterhoek die vanuit Stichting Achterhoek Toerisme wordt gecoördineerd, is een zogenaamde Smaakkaart ontwikkeld. Een kleurrijk geïllustreerde plattegrond waarop deelnemende Achterhoekse streekproducenten, wijnboeren, bierbrouwerijen en streekwinkels zich presenteren. Voor de bezoekers in de Achterhoek is in één oogopslag zichtbaar waar zij een smakelijk aandenken aan hun onvergetelijke vakantie kunnen kopen of een typisch Achterhoekse lekkernij voor de thuisblijvers kunnen inslaan.

Met een bezoekje aan de Achterhoek doe je je smaakpapillen een groot plezier. De streek barst namelijk van de ambachtelijke streekproducten waaronder diverse kwaliteitswijnen, ambachtelijk gebrouwen bieren of heerlijke boerenkaas. Om deze streekproducten onder de aandacht te brengen voert Stichting Achterhoek Toerisme de marketingcampagne Karakteristiek Achterhoek. Deze campagne brengt sinds 2016 de kleinschalige toeristische ondernemers onder de aandacht door middel van productontwikkeling en de inzet van offline en online promotiemiddelen. Bij deze toeristische ondernemers gaat het om B&B’s en vakantiewoningen met een landelijk authentiek karakter, idyllisch gelegen tuinen en theeterrassen, wijnboeren, bierbrouwerijen, streekproducenten –en winkels. De Smaakkaart is in een oplage van 12.500 exemplaren gedrukt en wordt in januari verspreid via VVV’s in de regio, partners van Achterhoek Toerisme en via diverse beurzen (o.a. Vakantiebeurs Utrecht) waar Achterhoek Toerisme aan deelneemt.

Overhandiging eerste exemplaren Smaakkaart

Tijdens de deelnemersbijeenkomst van Karakteristiek Achterhoek op 12 december bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde werden de eerste exemplaren van de Smaakkaart overhandigd. Marieke Frank, wethouder van de gemeente Oost Gelre, overhandigde de Smaakkaart aan de gastheren van die dag: Peter Weenink (Kaasboerderij Weenink) en Ben Weenink (Brouwhoes Experience en Erve Kots). Vanuit de campagne Karakteristiek Achterhoek wordt jaarlijks een deelnemersbijeenkomst georganiseerd waarbij deelnemers geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen de campagne. Tevens wordt er door middel van workshops en/of inspirerende sprekers kennis gedeeld.

Achterhoek Toerisme

Achterhoek Toerisme is de marketingorganisatie die de Achterhoek qua promotie, marketing en middels toeristische (route)producten op de kaart zet. Via diverse themacampagnes inspireert de organisatie mensen om de Achterhoek te bezoeken. Al eerder dit jaar werd vanuit de campagne Karakteristiek Achterhoek de brochure ‘Karakteristiek Overnachten’ uitgebracht, een uitgave waarin het aanbod van Achterhoekse karakteristieke overnachtingsmogelijkheden is gebundeld.

Kijk voor meer informatie over de campagne Karakteristiek Achterhoek op www.achterhoek.nl/karakteristiek

