Gepubliceerd op 15 december 2019 om 09:48

Start selfieactie

DOETINCHEM – De Gruitpoort is 40 jaar actief in Doetinchem. Om dit te onderstrepen sluit deze creatieve broedplaats haar jubileumjaar af met een bijzondere fotocampagne. Onder de noemer ‘Gruitpoort 40 jaar gezichtsbepalend’ worden mensen opgeroepen selfies te maken in de Gruitpoort en deze te delen via social media.

De aftrap van de selfie-actie vindt plaats op 13 december. Een aantal Doetinchemmers laat zien wat de Gruitpoort voor hen betekent. Daarnaast spelen de bezoekers van het culturele en maatschappelijke paradepaardje een belangrijke rol. Zij kunnen in de hal van de Gruitpoort bij een speciale achtergrond een selfie maken. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk van deze foto’s op www.gruitpoort.nl/40 komen en op sociale media worden gedeeld. Hierbij kunnen ook de bezoekers aangeven wat de Gruitpoort in hun leven betekent.

“Aan de hand van de ervaringen van onze bezoekers en cursisten laten we op een mooie manier zien dat de Gruitpoort voor Doetinchem en omstreken een belangrijke rol speelt”, vertelt Ester van de Haar, directeur-bestuurder van de Gruitpoort. “We zijn een zeer veelzijdige organisatie. Niet alleen als cursuscentrum, filmhuis en theater. Maar ook als aanjager van maatschappelijke debatten, als jongerencentrum en met een ouderenprogramma in samenwerking met regionale zorginstellingen. Deze combinatie maakt ons krachtig en letterlijk uniek in Nederland. En het maakt ons in Doetinchem gezichtsbepalend.”

De selfie-actie markeert volgens Ester van de Haar niet alleen de afsluiting van het 40-jarig jubileum. “Het is ook een van de laatste acties als zelfstandige Gruitpoort. We gaan straks met Amphion en de Muziekschool samen. Zo kunnen we nog sterker verder. Maar ook dan zullen we als Gruitpoort gezichtsbepalend blijven.”