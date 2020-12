Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis per 1 januari 2021 zelfstandig

WINTERSWIJK – Per 1 januari 2021 gaan Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis beiden zelfstandig verder. Dit besluit is vandaag formeel bekrachtigd met het zetten van de handtekeningen door de bestuurders van de ziekenhuizen. Daarmee is het besluit voor defusie per 1 januari 2021 en een zelfstandige toekomst van beide ziekenhuizen een feit.

Op vrijdag 11 december heeft de zittende Raad van Toezicht ingestemd met het besluit voor defusie. Voorafgaand hieraan hebben de ondernemingsraden, de cliëntenraden (SKB i.o.), de verpleegkundige raden en de besturen van de medische staven positief geadviseerd over het besluit voor defusie.

Beide ziekenhuizen zetten zich vanaf 1 januari als zelfstandig in voor kwalitatieve en toekomstbestendige zorg in de Achterhoek. Waar nodig en mogelijk blijven het SKB en het Slingeland Ziekenhuis samenwerken voor goede zorg