SABA start bouw nieuw bedrijfsgebouw met duurzaam karakter

DINXPERLO – Begin december is de bouw van het nieuwe SABA bedrijfsgebouw officieel gestart.

SABA ontwikkelt en produceert hoogwaardige, innovatieve lijmen en kitten voor de bouw en industrie.

Het SABA-complex wordt gebouwd met oog op verdere groei én met zo min mogelijk negatieve belasting voor mens en milieu.

“Duurzaamheid is een ontzettend belangrijk thema bij SABA. Zo ook bij onze nieuwbouw. Het kantoorgebouw zal compleet energieneutraal zijn en zonnepanelen zullen voorzien in de energiebehoefte van zowel het kantoor als, gedeeltelijk, de fabriek”, aldus Wybren de Zwart, CEO SABA.

Daarnaast wordt ook een warmtenet aangelegd. Overtallige warmte uit het productieproces wordt hierbij opgeslagen in de reinwaterkelder van de sprinklerinstallatie. Hiermee wordt bijvoorbeeld in de winter het kantoor verwarmd.

Verdrievoudiging productievolume

Het nieuwe SABA complex krijgt twee hoofdfuncties: een productiefunctie en een kantoor- en onderzoeksfunctie. Door de nieuwbouw wordt één centrale plek gecreëerd waar alle functies van SABA weer bij elkaar worden gebracht.

Om aan de groeiende wensen van klanten te kunnen voldoen wordt het automatiseringsniveau in de productieprocessen enorm verhoogd. In de nieuwe, state-of-the-art fabriek kan SABA daardoor haar productievolume zelfs verdrievoudigen.

Energiezuinig en duurzaam

Het nieuwe SABA-bedrijfsgebouw is ontworpen door Te Kiefte Architecten uit Borne en zal de entree van het Dinxperlose bedrijventerrein De Rietstap gezichtsbepalend veranderen.

Zoals Henk te Kiefte van TKA het formuleert: “als bureau geloven wij in energiezuinig en duurzaam als basis voor vernieuwende architectuur waarbij tuin- en landschap, architectuur en interieur elkaar versterken. Het nieuwe SABA-gebouw belooft een fraai voorbeeld hiervan te worden.”

De bouw zal naar verwachting halverwege 2022 gereed zijn.

Over SABA

SABA ontwikkelt en produceert al ruim 87 jaar hoogwaardige, innovatieve lijmen en kitten voor de bouw en industrie. Het bedrijf is op het gebied van lijmen op waterbasis wereldwijd marktleider en heeft eigen vestigingen in Dinxperlo, Duitsland, USA, Polen, Australië, Roemenië en China. Met 200 medewerkers in binnen- en buitenland wordt een omzet gerealiseerd van ruim €90 miljoen. www.saba-adhesives.com