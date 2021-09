Tangarine treedt op in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op zaterdagavond 25 september treedt singer songwriter-duo Tangarine op in de Koppelkerk in Bredevoort. De bekende eeneiige tweelingbroers Sander en Arnout Brinks treden op met muziek van hun laatste plaat Because of You.

Neem deel aan een appgroepje met de eeneiige tweeling Sander en Arnout Brinks, die zich op verschillende plekken bevinden, en je krijgt gewoonlijk tegelijkertijd twee exact gelijke antwoorden. Wonderlijk! Toch is in al die uniformiteit die zo gewoon is voor tweelingen een voorzichtige bres in geslagen. Ze zijn ‘uiteengevallen’, zonder uit elkaar te zijn gegaan.

Ze bedoelen te zeggen dat ze elk een eigen kant op zijn gegaan. En dat uit zich in de teksten van hun nieuwe, wat hardere en ook meer psychedelische album. De harmonie, die ze als zangers altijd uitstralen, is gehandhaafd, af en toe zelfs tegen een decor van scheurgitaar.

Voor de plaatopnames zijn de Brinks Bros wederom naar Calexico’s WaveLab Studio in Tucson, Arizona getogen. Ditmaal is het geen Calexicoproductie, zoals op voorganger There And Back uit 2016 maar hebben ze het zelf gedaan. Ook is de liveband ditmaal van de partij, minus bassist David Corel, die op de plaat vervangen is door Joey Burns van Calexico, behalve op de track Cold Heated Heart. Rolf Verbaant (gitaar/pedal steel) en Robin Buijs (drums) doen wel gewoon mee. Zou de aanwezigheid van de eigen band de verhoogde hardheid van de plaat verklaren? Onwillekeurig denk je van wel. ‘We hebben geprobeerd meer te doen met instrumenten, stemmen, alles,’ zegt Arnout.

Eerste single Lemonade Sky geeft in essentie weer waar het album voor staat. Mooie video ook trouwens, die de animaties van Monthy Python, toch ook aardig geestverruimend, in herinnering roept.

Opvallend is ook dat de wat individueler opererende gebroeders wat lager lijken te zingen dan normaal. Ze hebben dan ook wel het een en ander meegemaakt: de een, Arnout, is gescheiden en de ander, Sander, is vader van een zoon geworden. En of dat terugkomt in de teksten, die plots zo verschillende levenswegen van de tweeling. Arnout: ‘Het giert door de hele plaat heen! We zaten in twee compleet verschillende werelden. Dat is super weird voor een tweeling.’ Sander: ‘Het is niet per definitie “uiteenvallen”. De plaat kent overal “twee situaties”.’ Heeft de kleine ook zijn verdiende plekje op het album gevonden? ‘Mijn zoontje wordt opgevoerd in het nummer No Need To Worry,’ bevestigt hij.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 25 september

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 18,50 excl ticketkosten

Tickets: www.koppelkerk.nl