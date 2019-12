GROENLO/RUURLO – Tankstations Tango in Groenlo en Total in Ruurlo hebben de ‘Slim Tanken Award 2019’ van MultiTankcard in de wacht gesleept. Beide tankstations leverden met een gemiddelde literprijs* van 1,551 euro voor Euro 95 dit jaar de goedkoopste benzine. Daarmee lag de prijs van beide pompen 10 cent lager dan de gemiddelde betaalde pompprijs in Nederland.