Trendy Bloemen behaalt goud voor duurzaamste bloemist

LICHTENVOORDE – Ze had de envelop zaterdag snel onder de toonbank weggestopt. Het was te druk in de winkel aan de Varkensmarkt. Toen ze de post zondag in alle opende klonk thuis een keihard ‘hoera’. Ellen Kroekenstoel van Trendy Bloemen uit Lichtenvoorde haalde het certificaat met goudlabel uit de envelop. Het staat voor duurzaam ondernemen in bloemen.

“Ik heb er met mijn medewerkers naar toe gewerkt. Dit is de toekomst, de nieuwe norm. Dit is wat consumenten van je verwachten: maatschappelijk, duurzaam verantwoord ondernemen. Ik werk hier zelf graag aan mee”, vertelt Ellen.

Verduurzamen is mensenwerk

Trendy Bloemen is aangesloten bij FloraNL. Dit is een landelijk netwerk opgezet voor en door bloemisten. Binnen dit collectief stimuleert en ondersteunt FloraNL de aangesloten bloemisten op het gebied van automatisering, marketing, duurzaamheid en verkoopondersteuning. Te beginnen bij de bedrijfsvoering. “We kopen de bloemen en planten duurzaam in bij kwekers die een duurzaamheidscertificaat hebben. We gaan zorgvuldiger met energie om, gebruiken bijvoorbeeld ongebleekte verpakkingen en natuurlijke schoonmaakmiddelen. Dit alles wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Er wordt zo veel mogelijk bloemen en planten ingekocht met het Milieukeur en MPS-A label. Dit staat voor ‘milieu project system’. Wij minderen het gebruik van plastic, scheiden al ons afval voor hergebruik. En we helpen mensen aan het werk die een afstand hebben op de arbeidsmarkt. We letten op ons energieverbruik en is onze winkel voorzien van LED-lampen.

Ellen laat een bloemenbox zien. “Een Trendybloemenbox”, benadrukt ze. Het lijkt op een mooie kartonnen vaas waarin Trendy boeketten vers en op water kan bezorgen. “Het is tijdrovend werk deze bloemenboxen in elkaar te zetten. We hebben dit uitbesteed aan sociale dienst Laborijn in Doetinchem. Zij verwerken bijvoorbeeld ook een bedrijfslogo erop of personaliseren de box met een geleverde boodschap of een felicitatie.”

Ellen is maar wat blij met de erkenning. Tien jaar geleden is zij gestart met haar bloemenwinkel Trendy Bloemen. In 2015 is begonnen met duurzaam ondernemen. In 2016 ontving ze brons, twee jaar later het zilveren label en nu is het goud geworden.

Aan de bloemen en planten zelf zie je het niet, maar in de inkoopadministratie houdt ze aparte registratie bij van de herkomst van alle producten. “Het gaat erom hoe bloemen en planten gekweekt worden, verwerkt, verpakt en vervoerd worden. Voor het verkrijgen van het certificaat worden wij twee keer per jaar gecontroleerd.” Voor het behalen van het gouden label moet Trendy Bloemen voldoen aan de eisen van Centraal College van Deskundigen Milieukeur Agro/Food van SMK (Stichting Mileukeur). Behalve voor de bloemen, planten voert ze duurzaamheid door op de in- en verkoop van bloemengeuren (huisparfums) en blossembs (kleurrijke bloembommetjes gemaakt met geheel natuurlijke ingrediënten).

‘Je krijgt een duurzaamheidstik’

Trendy Bloemen voert duurzaamheid steeds meer door in de bedrijfsvoering. “Je krijgt een soort tik. Je wilt er steeds beter in worden. We kopen in bij de bloemengrossier. Hij heeft een neus voor goede kwaliteit en weet de juiste kwekers te vinden. Het is belangrijk dat bloemen precies op tijd zijn gesneden. Zo kunnen we breed assortiment inkopen en kunnen we onze inkoop preciezer afstemmen op de vraag. We hebben ‘groen’ snijafval bij het maken van onze boeketten en bloemstukken. Het is jammer dat we dit nog in de container van het restafval moeten weggooien omdat de gemeente Oost Gelre een te duur plaatje geeft het ‘bedrijfsafval’ gescheiden aan te bieden. Wat zou het in ons streven naar duurzaamheid fijn zijn als wij het groen niet in de grijze container hoeven af te voeren?”