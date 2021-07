Inzendingen Gelderse Roos Prijs 2021 van start

Deel dit bericht













Vanaf donderdag 1 juli kan iedereen bijzondere erfgoedprojecten inzenden om kans te maken op de Gelderse Roos Prijs 2021. De Gelderse Roos Prijs, uitgereikt door Erfgoed Gelderland, biedt een podium voor inspirerende Gelderse erfgoedprojecten en zet de vele vrijwilligers in het zonnetje. In verband met de coronacrisis kijkt de jury dit jaar vooral naar de manier waarop projecten of organisaties het contact hebben onderhouden met vrijwilligers en publiek. De sluitingsdatum voor het inzenden is vrijdag 27 augustus 2021, daarna kan het publiek stemmen. Inzenden kan via erfgoedgelderland.nl/inzenden.

Gelderse Roos Prijs 2021: een bijzondere editie

Sinds 2017 reikt Erfgoed Gelderland elke twee jaar de Gelderse Roos Prijs uit. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de coronacrisis is de centrale vraag aan Gelderse erfgoedorganisaties deze editie: Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om in contact te blijven met uw vrijwilligers en uw publiek? Denk hierbij bijvoorbeeld aan online activiteiten, bijzondere wervingsacties tijdens of ter voorbereiding van de zomerse openstelling van 2020 of ter voorbereiding van de openstelling 2021. Ook projecten gericht op het betrekken en werven van vrijwilligers vallen hieronder.

Publieksprijs en Juryprijs

Er worden twee Gelderse Rozen uitgereikt: de Gelderse Roos Publieksprijs en de Gelderse Roos Juryprijs. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag van €1000,- en een tastbare Gelderse roos gemaakt door CODA ExperienceLab. Alle inzendingen dingen mee naar de publieksprijs. De inzendingen van de leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland maken daarnaast ook kans op de juryprijs. In september kan het publiek zijn stem uitbrengen en in oktober worden de top drie voor zowel de publieks- als de juryprijs bekend gemaakt.

Jury

De jury voor de Gelderse Roos Juryprijs is inmiddels bekend. Deze bestaat uit:

Louise te Poele, kunstenares en winnares van de Arnhemse Cultuurprijs 2019;

Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis en de kern van het bureau Storia;

Marjan van Ooijen, secretaris bij het Sky of Hope WO2-en Vliegeniersmuseum in Fort Vuren;

Marielle Hendriks, directeur-bestuurder van de monumentenwacht Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland;

Marilyn A-Kum, onder meer regiomanager bij Stichting Lezen en Schrijven en statenlid in de Provinciale Staten;

Marc Wingens, directeur van Erfgoed Gelderland.

Meer informatie over de Gelderse Roos Prijs is te lezen op erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-erfgoedprijs-2021.