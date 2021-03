Vandaag kan er al gestemd worden

Deel dit bericht

OOST GELRE – (Vandaag) maandag 15 en dinsdag 16 maart kunnen inwoners die tot de risicogroep behoren eerder stemmen. Zo wordt drukte verspreid.

Waar kan er eerder gestemd worden?

Er zijn drie stembureaus geopend voor het eerder stemmen:

gemeentehuis Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde

De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo

Parochiehuis, Dorpsstraat 34, Zieuwent

Deze stembureaus zijn op 15 en 16 maart open van 07.30 tot 21.00 uur.

Verkiezingsdag

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Tijdens de verkiezingdag is de avondklok nog steeds van kracht. Ben je na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Of wil je na 21.00 uur kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. Je hebt hiervoor geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok.