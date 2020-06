Veel wateroverlast door hevige regenval

GROENLO – Of de ergste buien voorbij zijn is niet te zeggen. Volgens de weerstations komt er nog meer regen. Het hemelwater dat zondagmiddag is gevallen heeft al voor flinke overlast gezorgd. Verschillende kelders, straten en bedrijven stonden blank.

Op het moment van schrijven was er in de regenmeter 47 mm water gevallen. De brandweer van Groenlo had onder andere een uitruk naar de Winterswijkseweg en Notenboomstraat. In de laatste straat stond het zo blank dat ze met een kano er doorheen vaarden.

Op Facebook werd gemeld dat het toiletwater omhoog kwam .

De gemeente Oost Gelre doet via de sociale media een oproep om wateroverlast te melden. Stuur je foto’s of filmpjes van de wateroverlast naar a.spaargaren@oostgelre.nl. Met deze oproep hoopt de gemeente een goed beeld te krijgen waar de overlast zich voordoet.

Foto: René van den Mosselaar Bij cafe speeltuin Grolzicht in Groenlo kan men niet alleen spelen maar nu tijdelijk zwemmen.