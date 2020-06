Gezocht: (tijdelijke) vrijwilligers

WINTERSWIJK – Hospicegroep De Lelie is op korte termijn op zoek naar vrijwilligers. Het hospice is sinds 3 april gesloten vanwege Corona. Om het hospice weer op te kunnen starten zijn extra vrijwilligers nodig.

In eerste instantie gaat het om tijdelijke vrijwilligers. Voorzitter Johan Teeuwsen: “We willen de deuren van het hospice graag weer kunnen openen voor mensen die terminale zorg nodig hebben. We hebben daarom een plan van aanpak gemaakt om het hospice weer op te kunnen starten. Dit plan is gebaseerd op een minimaal aantal gasten en een minimaal aantal bezoekers. Echter, een aantal vrijwilligers is de komende tijd nog niet beschikbaar. Bijvoorbeeld om dat zij zelf tot de risicogroep behoren of in hun naaste omgeving iemand hebben die tot de risicogroep behoort. Daarom hebben we extra handen nodig. Ervaring in de zorg is mooi meegenomen, maar niet verplicht. Je moet wel affiniteit hebben met terminale zorg. Het gaat om tijdelijke vrijwilligers, maar mochten mensen in de toekomst vrijwilliger willen blijven dan zijn ze welkom. Nieuwe, tijdelijke vrijwilligers hoeven geen training te volgen. Mochten ze vrijwilliger willen blijven, dan is een training wel verplicht.” Mensen die tijdelijk of voor langere tijd beschikbaar zijn als vrijwilliger in het hospice, kunnen een mail sturen naar info@hospicegroepdelelie.nl ter attentie van de coördinatoren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 en 25 juni aanstaande. Andere data in overleg mogelijk. De datum waarop het hospice weer open gaat is nog niet bekend.

Voor meer informatie: www.hospicegroepdelelie.nl