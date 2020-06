Huurders starten petitie tegen huurverhoging

BERKELLAND – Het is onacceptabel en bovendien onnodig dat ProWonen de huren in 2020 verhoogd. Tot die conclusie komt een groep huurders samen met de SP Berkelland. In de hoop de huurverhoging tegen te houden zijn zij een petitie gestart, die gesteund kan worden via:

www.stophuurverhogingprowonen. petities.nl.

Een van de huurders van ProWonen: “Met de huurverhoging van 2019 en van dit jaar betaal ik nu per jaar 275 euro meer. Ik huur al 40 jaar van ProWonen, in mijn herinnering is het nog nooit zoveel geweest. Juist in deze tijd, waarin het financieel moeilijker gaat worden, kan ik dit niet snappen”.

Een andere huurder sluit zich daarbij aan: “Ook ik betaal sinds 2019 fors meer, namelijk 215 euro per jaar. Ik moet elk dubbeltje omdraaien en zo zijn er velen met mij. ProWonen, denk eens aan die mensen en stop de huurverhoging! Mensen, teken alsjeblieft de petitie die wij gaan starten, want die huurverhoging moet van tafel”.

Het idee voor een petitie tegen ProWonen is ontstaan na een landelijke actie van de SP tegen de huurverhoging. Hierdoor is er nu een lokaal vervolg. Ondanks dat ProWonen aangeeft dat de huren gemiddeld met 1,6% stijgen, merken de huurders dat dit voor hen allemaal een stuk hoger ligt. De meesten gaan alleen dit jaar al 180 euro meer betalen. Dit terwijl de huurders sinds 2016 gemiddeld al 450 euro per jaar meer kwijt zijn. Onacceptabel vinden zij.

Jelle Nijhof van de SP: “Wij komen graag met de huurders in actie tegen de huurverhoging. Wij vinden het sowieso absurd dat de huren elk jaar weer fors verhoogd worden. Zeker nu, in een tijd die financieel lastig is voor veel huurders doet dat extra zeer. ProWonen heeft deze huurverhoging helemaal niet nodig. Sinds 2016 maken ze gemiddeld per jaar 10 miljoen euro winst, terwijl de huurverhoging ze ‘slechts’ 800 duizend euro oplevert. Het is dus compleet onnodig om de huren te verhogen. Zelfs bij een verlaging van de huur met 5% kan ProWonen nog winst maken”.