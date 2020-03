Vestigingen de Bibliotheek Oost-Achterhoek sluiten deuren

Bericht is aangepast 16 maart 2020 om 11:05

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus en in aansluiting op het dichtgaan van de scholen, horeca en sportclubs heeft de directie van de Bibliotheek Oost-Achterhoek besloten om alle zeven vestigingen in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met onmiddellijke ingang voor het publiek te sluiten. De sluiting geldt in ieder geval tot en met 6 april. Ook alle activiteiten tot en met 6 april zijn geannuleerd. Met dit besluit wil de Bibliotheek bijdragen aan het beperken van verdere verspreiding van het coronavirus. Lees meer …

Activiteiten

Ook alle activiteiten en cursussen die tot en met 6 april gepland stonden, zijn geannuleerd. Iedereen die een ticket heeft gekocht voor een activiteit krijgt het geld terug. Hierover wordt een mail gestuurd naar het bij ons bekende mailadres.

Goed om te weten

Van alle geleende boeken waarvan de leentermijn in de komende periode afloopt, wordt de leentermijn tot en met 21 april verlengd.

Het is niet mogelijk om gereserveerde boeken op te halen.

Gereserveerde boeken kun je ophalen zodra de Bibliotheek weer open is.

Je kunt tijdelijk geen boeken reserveren.

De online bibliotheek blijft gewoon open.

Voor actuele informatie: www.oostachterhoek.nl

Online Bibliotheek

E-books en luisterboeken een alternatief om toch te kunnen blijven lezen. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen met hun lidmaatschap gebruikmaken van onlinebibliotheek.nl. Mocht u ondersteuning nodig hebben met het gebruik van de online Bibliotheek, dan kunt u via de social media contact leggen met onze Bibliotheek (@bibliotheekoa, facebook.com/bibliotheekoostachterhoek) of via de landelijke kanalen (@bibliotheek, facebook.com/bibliotheek of facebook.com/onlinebibliotheek).