Lee Chapman na uitverkiezing in 2017 en 2018 ook in 2019 Nederlands beste golfprofessional!

WINTERSWIJK – Voor de derde achtereenvolgende keer is Lee Chapman uitgeroepen tot beste golfprofessional van Nederland; ook zijn golfschool Redflag Golf is in dezelfde verkiezing uitgeroepen tot beste golfschool van Nederland.

In de jaarlijkse enquête onder leden van meer dan 80 deelnemende golfbanen steekt Lee Chapman er met kop en schouders bovenuit!

In het clubhuis van golfbaan de Voortwisch werd zondag 15 maart stilgestaan bij deze memorabele prestatie en is Lee onder genot van een borrel door de golfbaan exploitant en leden van de aangesloten Golf en Country Club Winterswijk in de bloemetjes gezet.