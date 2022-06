Vion Groenlo investeert in een toekomstbestendig terrein

Vion Groenlo is één van de productielocaties van Vion voor varkensvlees. Vion is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren in 16 landen. In 2021 behaalde Vion met 12.000 werknemers een omzet van € 4,6 miljard.

Retail - Vion Food Group