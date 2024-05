Jury bezoekt Mariënvelde voor Europese Dorpsvernieuwingsprijs

MARIENVELDE – Als winnaar van de nationale Dorpsvernieuwingsprijs 2023 dingt Mariënvelde dit jaar mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Op donderdagmorgen 23 mei bezoekt de internationale jury Mariënvelde.

In een proces van meer dan 10 jaar heeft Mariënvelde met de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV), de oprichting van Zorgcorporatie Mariënvelde, en de vernieuwing van dorpshart en schoolplein een ware transformatie ondergaan. Dit heeft in november 2023 geleid tot het winnen van de Dorpsvernieuwingsprijs. Z.M. Koning Willem-Alexander bracht ter ere van die prijs op 24 april nog een werkbezoek aan Mariënvelde. Nu dingt Mariënvelde mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Internationale jury

Op 23 mei bezoekt een internationale jury Mariënvelde. De driekoppige jury bestaat uit Christian Kropfitsch en Diana Ortner uit Oostenrijk en Lisa Angela Landert uit Zwitserland. Zij worden die ochtend tijdens een uitgebreid programma meegenomen in wat er op eigen initiatief en met burgerkracht in de afgelopen jaren is gerealiseerd, en hoe Mariënvelde de toekomst ziet. De ochtend start om 8.00 uur in de BMV met verschillende presentaties over de toonaangevende projecten van de dorpsvernieuwing. Daarna volgt een rondleiding door de BMV, waaronder aandacht is voor de activiteiten van de Zorgcorporatie Mariënvelde. Daarna volgt het dorpshart, het schoolplein en een wandeling door het dorp en over de kerkepaden waarbij thema’s als woningbouw, inrichting van de openbare ruimte en de landelijke omgeving aan bod komen.

21 deelnemers in race voor Europese prijs

Naast Mariënvelde zijn er 20 andere dorpen/plattelandsgemeenten in de race voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, afkomstig uit Duisland, Slowakije, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slovenië en Hongarije.

Bekendmaking in Oostenrijk

De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats in september 2024 in Burgenland, Oostenrijk.

