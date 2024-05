SKB start maatschappelijk kunstproject 

WINTERSWIJK – In 2024 viert Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) haar 40e verjaardag. Vanwege dit bijzondere feit laat het SKB een levensgrote duurzame wensboom maken. Dit maatschappelijke kunstproject is een samenwerking tussen het SKB, Stichting Vrienden SKB en WISH3. Speciaal voor dit project is lokale kunstenaar Daan de Leeuw uit Winterswijk gevraagd de wensboom te ontwerpen en deze samen met mensen met een (arbeids)beperking te realiseren.

De wensboom staat symbool voor duurzaamheid en verbinding. Dit komt ook tot uiting in de manier waarop en waarmee de boom gerealiseerd wordt. De werkplaats van kunstenaar Daan de Leeuw is de komende maanden de plek waar het kunstwerk zijn vorm krijgt. De Leeuw werkt samen met cliënten van de regionale zorginstellingen Zozijn, Estinea, Hierzorg, Parlijn, Tante Truus en Sius (uit Winterswijk, Lichtenvoorde en Eibergen). Zo groeit de boom stukje bij beetje tot een kunstwerk van maar liefst 5,5 meter hoog. Daarmee geven we samen een podium aan het talent van mensen met een (arbeids)beperking. Daarnaast wordt het kunstwerk zoveel mogelijk gemaakt van restmaterialen. Eén van de partners hierin is WAM&VanDuren Bouwgroep die meedenkt over de constructie en de materialen en zoveel mogelijk restmaterialen aanlevert. Zo krijgen deze nieuw leven en goede bestemming.

Verbonden met de regio

Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen straks hun wensen achterlaten in dit kunstwerk. Bijvoorbeeld wensen om het leven van (zieke) mensen mooier te maken, om een glimlach te bezorgen of werkplezier te vergroten. Het wenscomité kiest regelmatig wensen uit om in vervulling te laten gaan. De wensboom wordt eind van het jaar onthuld. “De gedachte die deze boom herbergt, past prachtig bij het SKB”, aldus Edwin Maalderink, bestuurder van het SKB. “Er is een diepgewortelde verbondenheid tussen het SKB en de Oost-Achterhoek. Net zoals een boom alleen stevig kan wortelen, bloeien en vruchten geeft in de juiste grond, floreren wij dankzij onze gedreven medewerkers, fijne samenwerkingspartners en betrokken inwoners uit de regio”.

Over WISH3

WISH3 is een sociale onderneming en creëert impact voor mensen, de omgeving en organisaties. Het begint allemaal met een kunstobject, ontworpen en/of gemaakt door mensen met een (arbeids)beperking. Zo krijgen zij een podium in onze samenleving. Dit object wordt zoveel mogelijk gemaakt van restproducten. De winst van WISH3 vloeit deels terug in de stichtingen waarmee wordt samengewerkt. Het kunstwerk is de basis voor het vervullen van hartverwarmende wensen en heeft een positieve impact op mens en omgeving.

