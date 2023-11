Mariënvelde in de running voor Dorpsvernieuwingsprijs 2023

MARIENVELDE – Mariënvelde maakt kans op een belangrijke prijs: de Dorpsvernieuwingsprijs 2023. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan dorpen die iets bijzonders doen voor hun inwoners. Mariënvelde is één van de top drie kanshebbers.

Hoe ga je om met zorg en welzijn op het platteland? Waar liggen de problemen en wat zijn de oplossingen? Deze onderwerpen staan vanmiddag centraal tijdens het symposium Zorg op het Dorp door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) in Schaijk. Verder komen de kernmerken en de knelpunten rond zorg en welzijn op het platteland, van bewonersinitiatieven en van de kracht van kleine gemeenschappen ter tafel. Ook de dorpen Grijpskerk en Vledder, maken net als Mariënvelde kans op de prijs.

In Mariënvelde hebben de bewoners samen een belangrijke plek gebouwd: het BMV-gebouw. Dit gebouw, dat in 2017 het beste dorpshuis van Gelderland werd genoemd, is een centrum voor sport, spel en ontmoetingen. Het is ook de thuisbasis van de Zorgcorporatie Mariënvelde, die zorgt voor dagbesteding voor ouderen en mensen die moeilijk werk vinden. Sinds 2017 werkt Mariënvelde hard aan het verbeteren van het dorp, zodat het een fijne plek is voor iedereen.

De uitreiking van de Dorpsvernieuwingsprijs is vandaag. Een groep van de gemeente is daarbij aanwezig. Koning Willem-Alexander is er ook en hij zal de prijs uitreiken, wat het evenement extra speciaal maakt.

