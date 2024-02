Bijzonder huisconcert Huis Landfort met het Poolse Airis Strijkkwartet 

MEGCHELEN – In 2024 starten wij met onze culturele programmering van optredens door musici, lezingen, culinaire belevenissen en theatervoorstellingen. Dit past ook op een historische buitenplaats waar altijd aan muziek, literatuur en natuur werd gedaan. Op zondagmiddag 7 april 2024 geeft het befaamde Airis Strijkkwartet uit Krakau (Polen) een eenmalig concert op Huis Landfort.

In samenwerking met Le Dimore del Quartetto en Platform Merita organiseert stichting Erfgoed Landfort een bijzonder luisterconcert met het uit Krakau (Polen) afkomstige Airis Strijkkwartet. Deze musici komen enkel voor dit concert naar ons land. Het Airis Strijkkwartet, opgericht in 2008, richt zich vooral op de uitvoering van eigentijdse muziek. Zij laten zich inspireren door grote Poolse componisten als Krysztof Penderecki (1933-2020) en Henryk M. Görecki (1933-2010). De musici ontvingen hun opleidingen in vooraanstaande Europese muziekcentra. Het Airis Strijkkwartet wordt gezien als een zeer interessant en gedreven Pools ensemble die veel internationale uitnodigingen en lof toegezwaaid krijgt. Het kwartet bestaat uit Aleksandra Czajor-Kowalska (1ste viool), Grażyna Zubik (2de viool), Malwina Tkaczyk (altviool) en Mateusz Mańka (cello). In samenwerking met andere gerenommeerde musici hebben zij veel eigentijdse composities op cd’s uitgebracht.

Het Airis Strijkkwartet excelleert door hun muzikale zeggingskracht met als doel meer waardering te verwerven voor eigentijds muziek. Het concert op Huis Landfort kreeg de titel: “HEAR, SEE, FEEL, EXPRESS – a mindfulness journey”. Die middag zijn diverse zintuiglijke verkenningen in afwisselende muziekstijlen te beleven. Door diverse opstellingen laten de musici horen hoe oudere en nieuwe composities naar meeslepende ervaringen te transformeren zijn. Zelfs noemen zij dit een pure geluidssensatie van interactieve onderlinge muzikale dialogen. Het repertoire combineert klassieke en hedendaagse stukken die zeker verrassend zullen klinken. Op het programma werken van Van Beethoven, Górecki en Penderecki.

Over Merita Platform (Brussel) en Le Dimore del Quartetto; Merita richt zich op een nieuwe generatie strijkkwartetten en tracht een breder publiek te bereiken op basis van een eigentijdse en innovatieve uitvoeringspraktijk. Le Dimore del Quartetto uit Milaan richt zich op kamermuziek en het Europese culturele erfgoed.

Na het concert is er tijd voor een hapje/drankje met bijzondere Poolse witte wijnen.

Toegang park/moestuin, incl. rondleiding landhuis en concert: € 30,00 p.p. (12.00 – 17.00 uur). Toegang park en moestuin en concert: € 20,00 p.p. (14.00 – 17.00 uur)

