Nieuw reusachtig speeltoestel in Kinderpretpark Het Land van Jan Klaassen.

DOETINCHEM – Kinderpretpark Het Land van Jan Klaassen onthult met trots haar nieuwe aanwinst: een reusachtig speeltoestel, centraal in de buitenspeeltuin. Dit project spreekt tot de verbeelding van kinderen en stimuleert om op een avontuurlijke ontdekkingstocht te gaan.

Het royale speeltoestel heeft een omvang van 9 bij 14 meter en een maximale hoogte van 6,5 meter. Drie torens, gemaakt van duurzaam Robinia hout, komen tot hun recht in de bosrijke omgeving van het park. Verdere thematisering wordt doorgevoerd met de ‘vrienden van Jan Klaassen’ bekend bij de kinderen vanuit het poppentheater.

Het hart van dit speeltoestel is de boerderijwinkel, voorzien van kassa en speelkeuken. Vanuit hier ga je via een vlonder naar de torenkamer op 5 meter hoogte. In dezelfde straat vind je de 6,5 meter hoge familieflat waar je kunt genieten van uitzicht over het park, glijden van de glijbaan of maak de oversteek door het 3 meter lange tunnelnet.

Een speeltoestel met aandacht voor de kleintjes. Zo is de begane grond ingericht met spel- en leerelementen, zodat ook de allerkleinsten kunnen genieten. Voor de stoere bikkels is er gekeken naar grotere hoogte met meerdere uitdagingen.

De eyecatcher wordt 4,5 & 6 maart geplaatst. Met Pasen gebruikt de paashaas hem om alle paaseieren te verstoppen. Kom 31 maart 2024 kijken naar deze verrijking voor Gelderland en de Achterhoek.