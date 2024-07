Teken- en Verhaalwedstrijd Over ‘Woudy in Neede’

NEEDE – VVV Neede viert de terugkomst van Woudy in de Ordelmanskoele en wil graag heel Neede hierbij betrekken door een speciale teken- en verhaalwedstrijd uit te schrijven over “Woudy, onze woudolifant”. Woudy is van Neede en hoort bij Neede, en daarom nodigt VVV Neede alle Needenaren, zowel kinderen als volwassenen, uit om mee te doen.

Doe mee aan de Wedstrijd!

Of je nu houdt van spelen in de Ordelmanskoele, klauteren en glijden op Woudy, of herinneringen hebt aan vroegere avonturen, leg je belevenissen vast in een tekening of een verhaal. Dit is je kans om je creativiteit te tonen en te delen wat Woudy voor jou betekent.

Inleveren:

VVV Neede, Oudestraat 52C E-mail: info@vvvneede.nl

Vergeet niet om je naam en telefoonnummer erbij te vermelden.

Voor Volwassenen:

Ook volwassenen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Schrijf een verhaal of maak een tekening over wat Woudy voor jou betekent, zelfs als je de klauterleeftijd inmiddels bent gepasseerd. We zijn erg benieuwd naar jullie verhalen en tekeningen en zien het als een leuke uitdaging voor iedereen.

Prijsuitreiking:

De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Jammarkt, die op 21 augustus wordt gehouden.