Achterhoek Pride 2023 gaat voor diversiteit en inclusie

OOST GELRE – Donderdag 1 juni begint de Achterhoek Pride 2023 weer. De Achterhoek Pride is een maand waarin burgers, organisaties en bedrijven in de Achterhoek aandacht vragen voor inclusie en diversiteit. Daarbij staat de lhbti+-gemeenschap centraal. Naast de initiatiefgemeenten Oost Gelre en Winterswijk zijn ook de gemeenten Aalten, Berkelland en Oude IJsselstreek actief betrokken bij de organisatie van activiteiten in deze maand.

Opening met tentoonstelling

De Achterhoek Pride vindt dit jaar voor de 2e keer plaats en opent met een tentoonstelling. Lokale kunstenaars tonen werken die aansluiten bij het thema ‘Trots in de Achterhoek’. De tentoonstelling is tot 15 juni te zien in het gemeentehuis van Oost Gelre. Daarna reist de tentoonstelling door naar het gemeentehuis van Didam en is daar tot 30 juni te zien. In de bibliotheken in Lichtenvoorde en Winterswijk en het gemeentehuis in Winterswijk is de hele maand juni een deel van de tentoonstelling te zien.

Wethouder Arjen Schutten: “In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn, ongeacht geslacht, gender, seksuele oriëntatie, religie en cultuur. Het is goed dat er nu in de hele Achterhoek extra aandacht voor is en mooi dat zo veel inwoners en organisaties hieraan een bijdrage willen leveren.”

Activiteiten Achterhoek Pride in juni

Naast de tentoonstelling vinden in de Achterhoek verschillende activiteiten plaats in juni. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden op www.achterhoekpride.nl. Wie nog wil inhaken op de Achterhoek Pride, kan de activiteiten aanmelden via info@achterhoekpride.nl.

Regenbooggemeenten

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk werden in 2021 Regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender- en interseksepersonen (lhbti+-personen).

Samen met actieve inwoners vormden deze gemeenten een klankbordgroep. Zichtbaarheid was daarbij een belangrijk thema. Dat kwam onder andere tot uiting in de regenboogvlag, de regenboogzebrapaden in beide gemeenten en een magazine Trots in de Achterhoek.

Ontstaan van Achterhoek Pride

In 2022 kwam het idee om een Achterhoek Pride te organiseren en organisaties te vragen om in juni iets te doen rond het thema inclusie van de lhbti+-gemeenschap. Dit idee kreeg veel publiciteit. Ook buiten Oost Gelre en Winterswijk ontstonden initiatieven. Daardoor werd het een echte Achterhoek Pride.

