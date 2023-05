Tips om minder zeep te gebruiken

Je staat er niet elk moment van de dag bij stil, maar heb je er weleens aan gedacht hoeveel zeep je eigenlijk gebruikt?

sulfaten

We gebruiken dagelijks zeep om onszelf mee schoon te maken. Maar de fabriekszeep die we gebruiken is niet zo goed voor de huid. Eigenlijk is die vooral geschikt om je handen mee te wassen. Zeep doodt namelijk bacteriën, en die komen veel op je handen voor omdat je die veel gebruikt. Maar fabriekszeep zorgt er ook voor dat je huid ontvet raakt. Dat komt door de sulfaten die in zeep zitten. Die sulfaten zorgen ervoor dat de zeep schuimt. Wanneer je veel zeep gebruikt om je lichaam mee schoon te maken, verwijder je tegelijkertijd de huidbacteriën die eigenlijk op de huid zouden moeten blijven. En vergeet ook het milieu niet: door zeep te gebruiken, belast je de waterzuivering.

3 tips

Wil je weten wat je kunt doen om schoon te blijven en tegelijkertijd je huid zoveel mogelijk intact te laten en het milieu te ontzien? Hieronder staan 3 tips.

Tip 1: gebruik natuurzeep

Wanneer je natuurlijke of biologische zeep gebruikt, heb je een product dat gemaakt is met ingrediënten die uit de natuur komen. Er zijn dus geen chemische middelen toegevoegd, zoals kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Dit heeft als voordeel dat de zeep jouw huid niet uitdroogt en dat je huid er niet geïrriteerd van raakt.

Tip 2: gebruik kokosolie en/of olijfolie

Je kunt je ook schoonmaken door water te gebruiken zonder zeep, maar wel eventueel met kokosolie en/of olijfolie. Deze oliën hydrateren en voeden je huid. Kokosolie schuimt ook nog eens goed, waardoor die prima geschikt is voor je lichaam. Laat de olie even intrekken in je huid en spoel je lichaam af met warm water.

Tip 3: schaf een waterontharder aan

Het is niet iets waar je als eerste aan denkt als het gaat om het terugdringen van het zeepgebruik in je huis. Maar een waterontharder kan daar een grote rol in spelen. Hoe? Een waterontharder ontdoet je leidingwater van calcium en magnesium. Deze stoffen zorgen niet alleen voor kalkaanslag, maar in kalkrijk water lost zeep minder goed op. Daarom heb je meer zeep nodig om die te laten schuimen. Met ‘zacht’ water heb je dat probleem niet en heb je minder zeep nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Van Meerendonk Waterontharders heeft verschillende waterontharders zodat er altijd wel een toestel is dat past bij jouw woonsituatie.

Hopelijk ben je door de tips geïnspireerd geraakt om minder zeep te gebruiken. Veel succes met het terugdringen van het zeepgebruik in je huishouden!

