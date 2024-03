Gemeente stimuleert duurzaam boeren met kruidenrijk grasland initiatief

OOST GELRE – Vanaf 1 maart 2024, heeft de gemeente Oost Gelre een actie gelanceerd genaamd ‘1001ha’, gericht op het bevorderen van kruidenrijk grasland onder lokale boeren. Met een budget van € 15.000,- biedt de gemeente financiële steun aan veehouders die bereid zijn hun reguliere grasland om te zetten naar kruidenrijke varianten. Dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met LTO Noord afdeling ‘Achterhoek Noord’.

Kruidenrijk grasland biedt aanzienlijke voordelen: een verminderde noodzaak voor kunstmest, een boost in biodiversiteit door het aantrekken van bijen, vlinders en vogels, en een gezonder dieet voor koeien door gevarieerder voedsel. “Het is een win-win voor iedereen – boeren, dieren, en het milieu,” benadrukken wethouders Arjen Schutten en Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre.

Dit initiatief maakt deel uit van een grotere beweging die in september 2020 gestart is door LTO Nederland en Urgenda, met als doel boeren te ondersteunen in hun transitie naar duurzamere praktijken. Dankzij de financiële steun van diverse donateurs, waaronder de gemeente zelf, kunnen boeren kruidenrijke grasmengsels tegen aanzienlijke kortingen verkrijgen. Tot nu toe hebben meer dan 1400 boeren in Nederland geprofiteerd van de actie.

Boeren worden aangemoedigd om zich aan te melden en hun zaaigoed met korting te bestellen via de website 1001ha, waarbij er ook een optie is om deel te nemen aan een zaaironde in het najaar. De gemeente Oost Gelre en LTO Noord hopen op een grote deelname, waarmee de lokale landbouw een duurzame impuls krijgt.

Bron(nen) & Afbeelding(en)