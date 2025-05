Gemeente wijst nieuwe locaties aan voor wonen en werken in Lichtenvoorde Zuid

LICHTENVOORDE – In Lichtenvoorde Zuid wil de gemeente Oost Gelre ruimte maken voor nieuwe woningen én bedrijven. Daarom zijn twee voorkeurslocaties aangewezen: aan de Aaltenseweg 84 en 86 voor woningbouw, en aan de Varsseveldseweg 71 voor bedrijvigheid. Om de ontwikkeling te kunnen sturen, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op deze gronden. De gemeenteraad beslist hierover op maandag 10 juni.

Het voorkeursrecht houdt in dat grondeigenaren bij verkoop eerst de gemeente de kans moeten geven om de grond aan te kopen. De betrokken eigenaren zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. De gemeenteraad moet dit besluit formeel goedkeuren. Daarbij is inspraak mogelijk.

Inspraak door inwoners

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hun mening geven over de plannen tijdens de commissievergadering van dinsdag 27 mei 2025. Zij kunnen dan inspreken over het voorgenomen voorkeursrecht. Wie hiervan gebruik wil maken, kan zich aanmelden via de griffie van de gemeente: griffie@oostgelre.nl.

Later dit jaar wordt ook een informatieavond georganiseerd voor inwoners en ondernemers in de omgeving. Als het voorkeursrecht wordt vastgesteld, begint de gemeente na de zomer met het opstellen van een omgevingsvisie voor beide locaties.

Wonen en werken gescheiden

De twee locaties zijn gekozen op basis van de Omgevingsvisie ‘Oost Gelre Groen en Verbonden’. Hierin staat dat er meer betaalbare en diverse woonruimte nodig is in elke kern, én dat er ruimte moet blijven voor bedrijvigheid – vooral in de buurt van de N18.

Wethouder Jos Hoenderboom: “Door de aankoop van het Vitelco-terrein hebben we al een flinke stap gezet. De extra locatie aan de Aaltenseweg is genoeg om onze woonopgave te halen.”

Wethouder Arjen Schutten: “De plek aan de Varsseveldseweg gebruiken we voor bedrijven. Daardoor hoeven we niet uit te breiden richting Lievelde, en behouden we daar het open landschap.”

Meer informatie over de plannen is te vinden op www.oostgelre.nl.

