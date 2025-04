Ingezonden brief: Beschermd weidevogelgebied Beltrum blijkt al in 2018 te zijn “verkocht” aan een projectontwikkelaar.

De beschermde status van het weidevogelgebied in Beltrum en omstreken blijkt naar het nu lijkt al in 2018 opgeofferd te zijn door een onderlinge deal tussen de Provincie Gelderland en een lokale projectontwikkelaar.

Wij, de Weidevogelvereniging Achterhoek, en raadslid Paul Wallerbos zijn verbijsterd over deze gang van zaken die pas nu aan het licht komt.

Wat is er aan de hand? Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Berkeland besloten dat er grote windmolens mogen komen in zoekgebied K. Aanstaande dinsdag beslist ook de gemeenteraad van Oost Gelre over zoekgebied K.

Zoekgebied K is een agrarisch gebied tussen Beltrum, Groenlo en Ruurlo waar al meer dan een decennia lang de Weidevogelvereniging Achterhoek met steun van de Provincie Gelderland, vele vrijwilligers en boeren de weidevogels succesvol beschermen. Het gebied staat bekend als het laatst overgebleven grote weidevogelgebied in de Achterhoek. Hier broeden nog volop wulpen en grutto’s, mede dankzij het werk van tientallen vrijwilligers en boeren met een hart voor weidevogels.

Maar naar nu blijkt heeft een combinatie van grondeigenaren en een projectontwikkelaar (genaamd “Energiepark de Slinge”) in 2018 met succes een verzoek bij de Provincie neergelegd om de beschermde weidevogelstatus van dit gebied af te halen. Ook heeft de Provincie en de gemeente Berkelland daar in 2018 niet de Weidevogelvereniging over geïnformeerd. Als Weidevogelvereniging voelt het aan alsof wij opzettelijk in 2018 buitenspel zijn gezet. De vele vrijwilligers zijn dan ook zeer teleurgesteld om er nu pas achter te komen wat er zich heeft afgespeeld en door wie.

Als raadslid vind ik het een schandalige gang van zaken. Het lijkt er inderdaad op dat in 2018 bewust informatie door de provincie is achtergehouden, niet alleen richting de weidevogelvereniging, maar ook richting de gemeenteraden. Windmolens in dit weidevogelgebied worden de nekslag voor de toch al bijna uitgestorven wulpen- en gruttopopulatie. Tevens zat in de nu voorliggende raadsstukken van zowel de gemeente Berkelland als Oost Gelre geen informatie over de deal die in 2018 is gemaakt tussen de Provincie en de windmolenontwikkelaar. Dankzij niet nalatend speurwerk van de Weidevogelvereniging is nu wel duidelijk geworden welk spelletje er in 2018 met voorbedachten rade is gespeeld.

De projectontwikkelaar heeft dus met voorkennis in 2018 gehandeld en kan nu de betreffende agrarische gronden voor veel geld verzilveren, want de gemeenten kunnen bijna niet anders dan zoekgebied K aan te wijzen voor windmolens. Het is schandalig hoe puur geldbejag hier geleid heeft tot het wegbestemmen van een beschermd weidevogelgebied.

Aanstaande dinsdag wordt er door de politieke partij van Paul Wallerbos een motie ingediend tijdens de gemeenteraad van Oost Gelre . Maar dit zal waarschijnlijk te laat zijn omdat de gemeente Berkelland al akkoord is gegaan met een windmolenpark in gebied K. Niets lijkt meer in de weg staan om het laatste weidevogelgebied van de Achterhoek op te offeren voor een windmolenproject dat er dus is ingefrommeld, ten koste van de uitstervende weidevogels…..

Namens de Weidevogelvereniging Achterhoek: Laurens Wildenborg uit Lichtenvoorde.

Namens de Oostgelrese gemeentepartij OLW: raadslid Paul Wallerbos uit Groenlo.