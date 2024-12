Komende jaren 60 nieuwe sociale huurwoningen in Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Op maandag 9 december hebben de gemeente Oost Gelre, woningcorporatie De Woonplaats en Bewoners Belangenvereniging Bastion ’95 hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2025. Een belangrijke prioriteit is het opstellen van een woningbouwprogramma tot en met 2030. Onderdeel hiervan is de bouw van 60 nieuwe sociale huurwoningen in Groenlo. Dit draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om vóór 2030 ongeveer 1.300 extra woningen te realiseren.

Samenwerking voor toekomstbestendige woningbouw

Elk jaar overleggen de gemeente Oost Gelre, woningcorporaties en huurdersverenigingen over prestatieafspraken. Hierin worden de plannen voor het komende jaar vastgelegd. Voor 2025 richten de partijen zich op nieuwbouwprojecten en verduurzaming.

Kansen benutten voor nieuwbouw

De gemeente en De Woonplaats ontwikkelen samen een woningbouwprogramma om 60 nieuwe sociale huurwoningen in Groenlo te realiseren. Deze woningen worden gebouwd tussen nu en 2030, met ruimte om het programma aan te passen als de woningmarkt verandert.

Locaties in beeld

Eén van de locaties waar nieuwe sociale huurwoningen komen, is de Oude Papendijk in Groenlo. Voor dit nieuwbouwproject worden medio januari informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer bekend over de invulling van de plannen.

Verduurzaming van bestaande woningen

Naast nieuwbouw investeert De Woonplaats ook in verduurzaming. Dit gebeurt onder meer bij vijf zogenoemde HAT-complexen (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishouden) in de wijk Banninghof in Groenlo. Hier worden 64 sociale huurwoningen grondig gerenoveerd en verduurzaamd, zowel van binnen als buiten. Dit maakt het wonen comfortabeler en toekomstbestendig. De complexen aan de Bierbrouwer, Blikslager, Zilversmid, Tinnegieter en Grofsmid kunnen na de renovatie weer jarenlang mee. Het project wordt in 2025 afgerond.

